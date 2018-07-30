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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eyüp SERBEST/İSTANBUL
30.07.2018 - 09:23, Son Güncelleme:

Motosikletçiler ‘Altın Elbiseli Adam’ için sürdü

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
Motosikletçiler ‘Altın Elbiseli Adam’ için sürdü

GEÇTİĞİMİZ yıl motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden ‘Altın Elbiseli Adam’ lakaplı Barkın Bayoğlu motosikletçiler tarafından anıldı.

10
  • Motosikletçilerden Barkın Bayoğlu için anı sürüşü
  • Motosikletçilerden Barkın Bayoğlu için anı sürüşü
  • Motosikletçilerden Barkın Bayoğlu için anı sürüşü
  • Motosikletçilerden Barkın Bayoğlu için anı sürüşü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Beşiktaş’ta buluşan motosikletçiler, Barkın Bayoğlu’nun hayatını kaybettiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden konvoy halinde geçerek Çengelköy’deki mezarını ziyaret etti.

'Altın Elbiseli Adam' lakabını kullanan Barkın Bayoğlu’nun çektiği sürüş eğitimi ve model inceleme videoları binlerce motosikletçi tarafından takip ediliyordu.

Barkın Bayoğlu geçtiğimiz yıl 25 Temmuz’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Avrupa Yakası’na geçerken yolun karşısına koşarak geçmeye çalışan Buğra Erdem’e çarpmış ve ikisi birden hayatını kaybetmişti.

Barkın Bayoğlu binlerce motosikletçinin katıldığı cenaze töreninin ardından Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verilmişti. Yapılan soruşturma sonunda Barkın Bayoğlu’nun kazada kusuru olmadığı ortaya çıkmıştı.

Barkın Bayoğlu’nun ölümünün birinci yılında motosikletçiler bir anı sürüşü düzenledi. 25 Temmuz’da yapılması planlanan sürüş, aşırı yağış nedeniyle ertelendi. Motosikletçiler dün 'Altın Elbiseli Adam' Barkın Bayoğlu için Beşiktaş’ta buluştu. Yaklaşık 100 motosikletli konvoy halinde Barkın Bayoğlu’nun hayatını kaybettiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçti ve Çengelköy Mezarlığı’na gitti.

Barkın Bayoğlu için Kemerburgaz’daki Motto Sürüş Akademisi’nde de anma etkinliği düzenlendi.

Motosikletçiler ‘Altın Elbiseli Adam’ için sürdü

Eyüp Serbest
Eyüp Serbest
eserbest@hurriyet.com.tr
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