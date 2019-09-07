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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
07.09.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Motosiklet sürücüsü şoke oldu! Sopa ve kemerle saldırdılar

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Bursa'da önünde seyreden hafif ticari araç ani manevra yapınca kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Arkasındaki eşiyle birlikte kazadan yara almadan kurtulan motosiklet sürücüsü, çıkan tartışmada ticari aracın sürücüsü ve 3 yakını tarafından darbedildi. O anlar cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl ilçesi Esentepe Mahallesi Hamzabey Caddesi'nde İbrahim T. (46) yönetimindeki 16 TK 867 plakalı motosiklet, önünde seyrederken bir anda manevra yapan İlhan Ç. (36) yönetimindeki 28 NC 388 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için ani fren yapınca devrildi.

Motosiklet sürücüsü ve arkasındaki eşinin yara almadan kurtulduğu kazada, taraflar arasında tartışma çıktı.

Ticari aracın sürücüsü İlhan Ç. ve yanındaki 3 yakını, İbrahim T.'ye sopa ve kemerle saldırdı.

Eşi İbrahim T.'nin gözü önünde dövüldüğünü gören Sabiha T., çığlık atıp yardım istedi. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale etti.

Kanlar içinde kalan İbrahim T., çağırılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

İlhan Ç. ve 3 yakını, polis tarafından gözaltına alınırken, olay cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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