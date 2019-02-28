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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/DHA
28.02.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Motosiklet, otobüs ile otomobil arasında sıkıştı

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Motosiklet, otobüs ile otomobil arasında sıkıştı

Maltepe'de sol şeride geçmeye çalışan otobüse yol veren otomobil sürücüsü yavaşladı. Bu sırada arkadan gelen motosiklet duramayarak otomobile çarparak otomobil ile otobüs arasında kaldı. Kazada motosiklet sürücüsü yara almadan kurtulurken, arkada oturan kadın yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre cadde üzerinde uygunsuz park eden bir kamyonet nedeniyle özel halk otobüsü sürücüsü sinyal vererek şerit değiştirmek istedi. Bu sırada Ali Akça'nın kullandığı  34 BN 5532  plakalı otomobil  yavaşlayarak otobüsü yol verdi. Bu sırada arkadan gelen 34 JF 8800 plakalı motosiklet sürücüsü Eren Yıldız duramayarak önce otomobile çarptı. Sonra otobüs ve otomobilin arasında kaldı. Motosikletin arkasında bulunan Begüm B. yere düştü. Bacağından hafif şekilde yaralanan Begüm B. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Ali Akça, "Otobüs sinyal verdi yavaşlayarak yol verdim. Arkadan gelen motosiklet duramayarak  çarptı. Otomobil ile otobüs arasında sıkıştı " diye konuştu. Bir görgü tanığı " Kaza uygunsuz park nedeniyle oldu. Motosiklet  otobüs ile araç arasında kaldı. Bu yolda her gün kazalar yaşanıyor. Yetkililer bir an önce önlem alsın bu yola.ö diye konuştu.Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Motosiklet, otobüs ile otomobil arasında sıkıştı


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