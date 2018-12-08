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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) 
08.12.2018 - 16:26, Son Güncelleme:

Motosiklet kullanıcıları "katil bariyer istemiyoruz" dedi

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Motosiklet kullanıcıları "katil bariyer istemiyoruz" dedi

Motosiklet kullanıcıları kazalarda çok sayıda ölümlere neden olan ve bıçak etkisi gösteren demir bariyerlere dikkat çekmek için "Katil bariyer istemiyoruz" sloganıyla bir araya geldi. Ölümlerin engellemesi için farklı bir bariyer sistemi kurulmasını isteyen motosiklet sürücülerine sosyal medya üzerinden de bir çok ünlü isim destek verdi. 

Fatih'te bir araya gelen çok sayıda motosiklet grubu kaza sonrası ölümlere neden olan ve "katil bariyer" olarak adlandırdıkları yol kenarlarındaki demir bariyerlere dikkat çekmek amacıyla toplandı. Yaşanan ölümlü kazalar sonucu seslerini duyurmak isteyen motosiklet sürücülerine Doğukan Manço gibi ünlü isimlerde sosyal medyadan yayınladıkları videolarla destek oldu.

Geçtiğimiz günlerde , motosiklet sürücüleri tarafından başlatılan kampanyaya dünya motosiklet şampiyonu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da sosyal medya hesabı üzerinden "Katil bariyer istemiyoruz" başlığıyla paylaşmış  Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Mehmet Cahit Turhan 'a görüşme yaptıklarını duyurmuştu. 

"GİYOTİN GİBİ" 

Bir araya gelen ve başlattıkları kampanyayla seslerini duyurmak isteyen motosiklet sürücülerinden Levent Pervane, 'Katil bariyer istemiyoruz' demek için bir araya geldiklerini söyleyerek ," İnşallah yetkili mercilerde bizim sesimizi duyar. ölümlerin önüne geçmek için gerekli adımları atarlar. Güvenlik açısından bizler her türlü önlemimizi alıyoruz.

Kazalarda bir çok faktör var sürücü, yol, hava gibi. Bariyerlerde maalesef ölümcül sonuçlara sebep oluyor. Mevcut bariyerler iyileştirilerek bir çok ölümün önüne geçilebilir. Dik demirler motosikletlileri giyotin gibi biçiyor" diye konuştu. 

"BU BARİYERLER BİZLERİN KATİLİ"

Motosiklet sürücüleri de bariyerlerin çok yüksek olduğunu ve alçak olması durumunda dik demirlere çarpmayacaklarını belirtti. Farklı bariyer sistemlerinin uygulanmasını isteyen başka bir motosiklet sürücüsü Aşır Ergin ise, "Araç olsak dört tekerli olsak bariyere çarpıp yolda kalabiliyoruz ama motosikletliler olarak düştüğümüzde araya girerek uzuvlarımızı kaybediyoruz.

Bu yüzden yoğun kanamadan dolayı arkadaşlarımız hayatını kaybediyor" dedi. Yakınını bir motosiklet kazasında kaybeden bir başka motosiklet sürücüsü ise olması gereken bir bariyeri örnek göstererek yetkililere seslendi.

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