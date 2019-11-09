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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA)
09.11.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Motosiklet hırsızları dehşet saçtı

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Motosiklet hırsızları dehşet saçtı

KAĞITHANE'de geçen ay motosiklet çalmalarını engellediği hırsızları ikinci kez durduran İdris Patlı, aynı hırsızların silahlı saldırısına uğradı. İdris Patlı'nın yara almadan kurtulduğu saldırı anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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  • Motosiklet hırsızları dehşet saçtı
  • Motosiklet hırsızları dehşet saçtı
  • Motosiklet hırsızları dehşet saçtı
  • Motosiklet hırsızları dehşet saçtı
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Olay, Hamidiye Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Geçtiğimiz ay park halindeki bir motosikletin çalınmasını engelleyen İdris Patlı, pazar alışverişinden dönerken aynı hırsızların etrafta dolandığını fark etti.

İdris Patlı yolu üzerinde park halinde gördüğü motosikletin sahibini bularak, hırsızlık konusunda uyarıda bulundu.

Patlı, iş yerine yaklaştığı sırada kasklı iki motosiklet hırsızının kendisine doğru geldiğini gördü. Ellerindeki bir cismi İdris Patlı'ya atan motosikletli hırsızlar daha sonra kaçtı.

Elindeki eşyaları iş yerine bıraktıktan sonra cuma namazına gitmek için hazırlık yapan Patlı, motosikletli hırsızları görünce eline bir keski alarak sokağa çıktı.

İdris Patlı, motosikletli iki kişinin üzerine doğru yürürken, silahlı saldırıya uğradı.

Hırsızlık yapmalarını ikinci kez engelleyen adama tabancayla iki kez ateş eden motosikletli hırsızlar, olay yerinden süratli bir şekilde kaçtı.

Tam o an Korkmadan hırsızların üzerlerine gitti
Tam o an! Korkmadan hırsızların üzerlerine gitti


İdris Patlı, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olayın ardından polis merkezine giden İdris Patlı, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Motosiklet hırsızlığını ikinci kez engelleyen, bu nedenle silahlı saldırıya uğrayan İdris Patlı, olayı şu şekilde anlattı:

"Pazardan dönüyordum. Sokağın orada, daha önce gördüğüm bu motorcuları yine gördüm. İki kişilerdi. Baktım orada yeni bir motor gördüm. Bu motoru çalmak için dolandıklarını tahmin ettim. Motorun başında bekledim, sahibini aramak istedim.

Tekrar geldiler yine motor için, beni orada görünce direkt geçtiler. Daha sonra ben motorun sahibine, 'motorunuzu alın gidin yoksa gidecek' dedim. Motorcular 3'üncü sefer gelince boşa düştüler.

Sokakta yürürken tam karşımdan gelen motorcular ellerindeki cismi bana fırlattılar, geçtiler.

Ben de iş yerime geldim. Eşyalarımı bıraktım. Abdest aldım, namaza gidecektim. Baktım motorun sesi geliyor, ben de boş durmadım elime keski aldım.

Dışarı fırladım, baktım bunlarla karşılaştım. Bunların üzerine yürüdüm, bunlar da çektiler bana iki tane sıktılar. Adamlar tam terörist. Rabbim esirgedi beni" diye konuştu.

OLAY ANI KAMERADA

İdris Patlı'nın uğradığı silahlı saldırı bir iş yeri güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerde, İdris Patlı'nın iş yerinden çıkma anı ve motosikletlilerin sokak başında beliriyor. Motosikletli iki kişi, adamın üzerine doğru hareket ediyor.

Patlı, elindeki keskiyi atmak isterken, motosikletli saldırganlar tabancayla iki el ateş ederek olay yerinden kaçıyor.

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