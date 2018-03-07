Motosiklet ehliyeti nasıl alınır? Motosiklet ehliyeti kaç yaşında alınır?

Motorlu taşıtlar kategorisinde yer alan iki, üç ve dört tekerlekli motosiklet araçlarını kullanmak isteyen sürücüler öncelikle motosiklet ehliyeti almalıdır. Motosiklet ehliyeti iki sınıftır. Birincisi A1, ikincisi ise A2’dir. Peki motosiklet ehliyeti nasıl ve nereden alınır? Motosiklet ehliyeti almak için ne yapmak gerekiyor? Motosiklet ehliyeti için yaş sınır var mı? İşte motosiklet ehliyeti hakkında tüm merak edilenler.

MOTOSİKLET EHLİYETİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELER?

B1, A1 ve M sınıfı ehliyet almak isteyen sürücü adayları 16 yaşını doldurmuş olmalı.

A sınıfı ehliyet almak için en az 24 yaşında olmak veya 2 yıllık A2 sınıfı ehliyete sahip olmak.

A2 sınıfı ehliyet almak isteyen sürücü adayları 18 yaşını doldurmalı.

MOTOSİKLET EHLİYETİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Sürücü adayları MEB’e bağlı özel sürücü kurslarına başvuru yapıp aşağıda yer alan evrakların hepsini sunmaları gerekmektedir.

Kimlik fotokopisi 18 yaşını doldurmamış olanlardan veli veya vasi muvafakat namesi

Son altı ay içerisinde çektirilmiş olan iki adet biyometrik fotoğraf

Mezuniyet diploması veya öğrenim belgesi fotokopisi(aslıyla birlikte)

Adli sicil kaydı ( en fazla ehliyet almasına engel teşkil etmeyen suçları içermiş olmalı)

Pratisyen veya uzman hekim tarafından verilen sağlık raporu

Herhangi bir sürücü belgesi varsa fotokopisi

Sınav ücretini kursiyerin kendisi veya sürücü kursu aracılığıyla yatırması ve makbuzu kendi dosyasına ekletmesi



MOTOSİKLET EHLİYETİ NASIL ALINIR?

Teorik ve direksiyon eğitimini sürücü kurslarından alan sürücü adayları Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tarihlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara gireceklerdir.

Teorik sınav; sürücü kurslarından gerekli eğitimleri alan sürücü adaylarına, belirlenen yer ve tarihlerde e-sınav üzerinden veya yazılı olarak yapılan sınav türüdür. Kursiyerlere teorik sınavda araç tekniği, ilkyardım bilgisi ve trafik bilgisi konularından 50 soru sorulmaktadır. 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınan bu sınavda taban puan 70 puan alan adaylar başarılı sayılıp direksiyon sınavına alınmaktadır. Sürücü adayları aldıkları teorik bilgiler ışığında kendilerine sorulan 12 ilkyardım, 9 araç tekniği, 23 trafik bilgisi ve 6 trafik adabı sorusuna cevap vermelidirler. Trafik adabı kursiyerlere sürücü kursları tarafından trafik bilgisi dersi içerisinde verilmektedir. Yazılı ve e-sınavda yanlışlar doğruyu götürmez.

Direksiyon sınavı ise kayıtlı olduğu sürücü kursunun araçlarıyla direksiyon eğitimini tamamlayan ve teorik sınavda başarılı olan sürücü adaylarının girecekleri sınav türüdür. Motosiklet ehliyeti alacaklar direksiyon sınavına iki aşamalı olarak girmektedirler. Aynı tarihte hem özel parkurda hem de trafik akışının olduğu güzergahlarda motosiklet kullanacaklardır.

Sürücü adaylarına özel parkurda sınav yönetmeliği tarafından belirlenen şekilde engelleri başarılı bir şekilde aşması istenir.

Direksiyon sınavı 35 dakikadır. 5 dakikalık özel parkuru başarılıyla geçen adaylar 30 dakika gibi bir sürede trafik akışının olduğu güzergahta motosiklet kullanacaklardır. Her iki etabı da istenen kriterlerde geçen kursiyerler başarılı bir şekilde ehliyet almaya hak kazanırlar.

Direksiyon sınav sonuçları sürücü kursları aracılığıyla aynı gün veya bir sonraki gün sınava giren sürücü adaylarına bildirilir. Birkaç haftalık süreçten sonra kayıtlı olduğu sürücü kursundan gerekli dosyasını alan adaylar belirlenen harçları ödeyerek emniyetin trafik şubelerinden ehliyetlerini alabilmektedirler.