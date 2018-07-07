Motosiklet bariyerlere çarptı: Bir kişi öldü, bir kişi yaralı

Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında Çiğli Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Çiğli’den Menemen yönüne giden Berkan Özsoy yönetimindeki 35 KC 1215 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Berkan Özsoy yaşamını yitirdi, arkasındaki Mehmet Akgün ise yaralandı.
Mehmet Akgün, olay yerine sevk edilen ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Akgün’ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Berkan Özsoy’un cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.