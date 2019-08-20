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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Abdulkadir AYDINIŞIK/AYVACIK (Çanakkale) (DHA)
20.08.2019 - 13:49, Son Güncelleme:

Motoru bozulan lastik bottaki kaçaklar milli sporcu sayesinde kurtarıldı

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Motoru bozulan lastik bottaki kaçaklar milli sporcu sayesinde kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Assos açıklarında içinde 30 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun motorunda arıza meydana geldi. Kaçaklar, bölgede antrenman yapan milli sporcu Serkan Toprak tarafından fark edilerek kurtarıldı.

Assos açıklarında serbest dalış antrenmanları yapan milli sporcu Serkan Toprak, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan kaçak göçmenleri fark etti. Kendi botuyla motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bota yaklaşan Toprak, içindeki 30 kaçak göçmeni yola devam etmemeleri konusunda uyardı.

Toprak'ın ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye geldi. Havanın rüzgarlı ve açıklarda yüksek dalgaların olduğu belirten Toprak, botun dalgalara dayanamayacağını belirterek, batma tehlikesi yaşayacaklarını söyledi.

Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik görevlilerince kurtarılarak, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi.

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