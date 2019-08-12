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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
12.08.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

Motordan düşüp öldüğü sanılıyordu... Korkunç gerçek ortaya çıktı

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Motordan düşüp öldüğü sanılıyordu... Korkunç gerçek ortaya çıktı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 4 gün önce ölü bulunan ve kaza sonucu motosikletten düşüp hayatını kaybettiği değerlendirilen Hüsamettin Karaduman'ın (56), aynı mahallede oturan komşusu M.B. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve sorgusunda suçunu itiraf eden M.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bağkur emeklisi, evli ve 2 çocuk babası Hüsamettin Karaduman, 8 Ağustos'ta, Dalyan- Ortaca karayolu, Ekşiliyurt Mahallesi yakınlarında ölü bulundu.

Karaduman'ın yerdeki motosikletiyle kaza yapıp, düşerek yaşamını yitirdiği tahmin edildi. Ancak yapılan incelemede Karaduman'ın vücudunda kesici alet yarası olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, Karaduman'ın olay yerinin yaklaşık 1 kilometre gerisinde yaralandığını ve yaralı halde motosikletle Ortaca'ya gitmeye çalışırken düşüp, yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Motordan düşüp öldüğü sanılıyordu... Korkunç gerçek ortaya çıktı

Bunun üzerine Ortaca Jandarma Komutanlığı'nca özel ekip oluşturularak, bölgedeki iş yeri ve binaların güvenlik kamerası ile mobese görüntüleri, incelemeye alındı. Ayrıca Karaduman'ın evinin bulunduğu Tepearası Mahallesi'nde de bilgi toplandı. Jandarmanın çalışması sonucu Karaduman ile aynı mahallede oturan M.B.'nin uzun süredir husumetli olduğu saptandı.

Jandarma, M.B. üzerinde yoğunlaştı. Yapılan takibin ardından olaydan 2 gün sonra jandarma, M.B.'nin evine operasyon düzenledi. Gözaltına alnın M.B., jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf etti. M.B., aynı gün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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