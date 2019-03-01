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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
01.03.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

Motorcu dostu bariyerler Bursa'da takılmaya başlandı

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Motorcu dostu bariyerler Bursa'da takılmaya başlandı

Motosiklet kulüplerinin başvurularını dikkate alan Ulaştırma Bakanlığı harekete geçti. Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, İznik-Yenişehir yoluna motosiklet dostu bariyerler taktı. 

İznik-Yenişehir kara yolunda tehlikeli iki virajda bulunan çelik bariyerler toplam 700 metre motosiklet dostu plakalar ile kaplandı. Türkiye Motosiklet Plartformu Başkan Yardımcısı Soner Kılıç, "Motordan düştüğümüzde bu çelik bariyerdeki ayaklar bizleri kesiyor. Kolumuz, bacağımız kopuyor. Katil bariyerden kastımız bizim buydu. Motorcu dostu bariyer ile bu ayaklar kapatılıyor. Yere düştüğümüzde bunlara vurup yol üstünde kalabileceğiz. 2012 ve 2017 yılları arasında Türkiye'de 4 bin 400 ölümlü motosiklet kazası oldu. Bunların yüzde 50'sinden fazlası da uzuv kopması sebebiyle kan kaybından öldü. O yüzden biz de motosiklet dostu bariyerler istedik. Sağolsun, Bursa Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü İznik-Yenişehir hattındaki özellikle viraj olan savrulma noktalarında ilk uygulamayı yaptı. Özellikle turizm bölgesi olan ve motosikletlerin sık seyahat ettiği Doğancı barajı, Uludağ Yolu, Burhaniye ve Ayvacık gibi tehlikeli yerler tespit edildi. Başta Ulaştırma Bakanımız ve milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu bu işe özen gösterdi. Sağ olsunlar onların da yardımlarıyla istediğimiz bariyerler yapıldı. Daha önce de İstanbul ve Ankara'da uygulandı. 3'üncüsü de Bursa'da uygulanıyor" dedi. 

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