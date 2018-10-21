Motor tutkunlarından anlamlı hareket

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMotor tutkunlarından anlamlı hareket
GeriGündem Motor tutkunlarından anlamlı hareket
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
21.10.2018 - 17:30, Son Güncelleme:

Motor tutkunlarından anlamlı hareket

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Motor tutkunlarından anlamlı hareket

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 150 motor tutkunu, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu. 

Kocaeli’de kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak isteyen motosiklet tutkunları, motosikletlerini kan vermek için sürdü. Kocaeli Motosiklet Topluluğu Derneği ve Kocaeli Motor Sporları Kulübü ortaklığında düzenlenen etkinlik kapsamında bir araya gelen yaklaşık 150 motosiklet tutkunu, İzmit ilçesi Anıt Park’ta Türk Kızılayı tarafından kurulan kan bağışlama aracına gelerek kan verdi.

Kan bağışı için sıraya giren motosiklet tutkunları dakikalarca sırada bekledi. Kan bağışında bulundukları için mutlu olduklarını ifade eden motosiklet tutkunları, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla bir arada kan bağışında bulunduklarını ifade ettiler. 

Motosiklet sürücüleri olarak sürekli toplumsal olaylarda farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini söyleyen Kocaeli Motosiklet Topluluğu Derneği üyelerinden Muhammet Ali Yücel, "Bugün Kocaeli’de motosikletliler birliği olarak bir kan bağışı organizasyonu başlattık. Bütün motosiklet kullanıcıları, gönüllü olarak gelip kan bağışında bulundular.

Bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceğiz. İnsanlar motosikletlere her zaman ön yargıyla bakıyorlar. Elimizden geldiği kadar bu önyargıyı kırmaya çalışıyoruz. Bilinçli motosiklet sürücüleri yetiştirmeye ya da bu da teşvik etmeye çalışıyoruz” dedi. 

Motosiklet toplulukları olarak kan bağışının önemini insanlara duyurabilmek için bir araya geldiklerini kaydeden Kocaeli Üniversitesi Motor Sporları Kulübü Başkanı Furkan Akkan ise, “Kocaeli’de her etkinlikte öncelikli olarak motosikletleri görüyoruz. Abilerimiz sırtlanıyordu. Bu etkinlikte de biz sırtlanalım bunu dedik. Bugün burada güzel bir kalabalığa kavuştuk. Bizim beklediğimiz sayı 400 motosikletliydi. Ancak yağmur yağışından dolayı gelen motosikletli sayısı 150 kişi oldu.

Küçük çocuklarıyla bile gelenler vardı. Kask giydirip küçük çocuklarını buraya getirmeleri güzel bir şey. Biz zaten kültür motorunu yeni gelen nesle aktarmaya çalışıyoruz. Abilerimiz bunu yapıyor, biz de bunu üniversite topluluğu olarak geliştirip motosiklet camiasına sokmaya çalışıyoruz. Yapıyoruz 4 yıldır aktif olarak. Bundan da gurur duyuyoruz” diye konuştu. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Diyarbakır mesajları

Meteoroloji yağış için bu kentleri uyardı!

Kavgaya mı çağırdınız

Bitsin bu kölelik... Aileler desteklensin kız çocukları okutulsun