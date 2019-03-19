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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Berktuğ ÖNCÜ/BURSA (DHA)
19.03.2019 - 09:32, Son Güncelleme:

Motorsiklet sürerken küp çözen sürücüye şok haber

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Motorsiklet sürerken küp çözen sürücüye şok haber

Bursa'da hareket halindeki motosikletin üzerinde rubik küp çözen ve bu anları kaydettiği kamera görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaşan motosiklet sürücüsü Hürkan K., gözaltına alındı. İfadesinde "Fenomen olmak için yaptım'' diyen Hürkan K.'nin ehliyetine el konuldu ve 3 bin 600 TL para cezası uygulandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir motosikleti sürücüsü, hızla yol alırken önce ön konsola yerleştirdiği kutudan rubik küpünü çıkardı. Ardından da 2 eliyle rubik küpü çözdü. Yaklaşık 35 kilometre hızla yoluna devam eden ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli, o anları kamerayla da kaydetti. Kamera görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ve büyük tepki toplayan sürücünün Hürkan K. olduğu tespit edildi.

Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürkan K.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hürkan K.'nin ehliyetine el konuldu. Ayrıca hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapılan motosiklet sürücüsüne 3 bin 600 TL para cezası kesildi.

Hürkan K. ise ifadesine ''Yaptığım işin yasak olduğunu bilmiyordum. Trafiği tehlikeye soktuğumu da düşünmüyorum. Zaten hızlı değildim, fenomen olmak için yaptım'' dedi. Motosiklet sürücüsü, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Motosikletle hareket halindeyken rubik küpü çözdü O anları sosyal medyada paylaştı
Motosikletle hareket halindeyken rubik küpü çözdü! O anları sosyal medyada paylaştı
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