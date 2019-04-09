Moskova'dan S-400 mesajı: ‘Vazgeç’ diyenler bizi hiç tanımıyor

Türkiye-Rusya 8’inci Üst Düzey İşbirliği Toplantısı’nın ardından iki lider Moskova’da ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kremlin Sarayı’ndaki toplantıda, ABD ile gerilime yol açan S-400 hava savunma sistemlerinden geri adım atılmayacağını bir kez daha vurguladı.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 15’lik bir artışla 26 milyar dolara ulaştı. Bu bir başarı olsa da gerçek potansiyelimiz, bunun çok daha üzerindedir. Belirlediğimiz hedef malumunuz olduğu gibi 100 milyar dolardır, bu hedefi yakalayacağız. Bugün bu hedefe ulaşmak için yapılması gerekenlerle bu minvalde, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması üzerinde gerek bakan arkadaşlarımız gerekse bizler durma fırsatı yakaladık.

İDLİB’DE GERİ DÖNÜŞ YOK

Suriye’de barış ve istikrarın tesisi yönünde önümüzdeki dönemde birlikte atabileceğimiz önemli adımları da bir arada istişare ettik. Milli güvenliğimize kast eden terör odaklarını Suriye’den söküp atma kararlılığımız devam etmektedir. Rusya da bizimle bu konuda hemfikirdir. Bölgenin huzur ve istikrarı açısından DEAŞ nasıl büyük bir tehdit idiyse YPG, PKK da aynı mahiyette bir tehdittir. DEAŞ’ın tasfiyesiyle beraber benzeri örgütlerin, bu tehdidin de bertaraf edilmesi şart.

İdlib’de yaşanacak herhangi bir boşalma halinde gelecekleri yer diğerleri gibi Türkiye olacak. Bizim için hassas bir bölge ve bu sebeple Rusya ile müşterek çalışma durumumuz var. Türkiye de, Rusya da, rejim de bu bölgede kendisine göre çalışmaları yürütüyor. İdlib’de atmamız gereken adımları attık, atmaya da devam edeceğiz, geri dönmemiz mümkün değil.

FIRAT’IN DOĞUSU TEHDİT

Suriye’nin toprak bütünlüğünün tesisi için dayanışma gerekmektedir ancak Fırat’ın doğusu buna karşı tehdit taşımaktadır. Buradaki en önemli adım Astana sürecidir ve yine burada Rusya ile baş aktörler olarak İran’la da dayanışmamız devam etmektedir. Ayrıca Suriye’nin nihai olarak istikrara kavuşturulması için yeni ülkeleri de sürece dahil olmaya davet ediyoruz. Böylece mültecilerin evlerine dönüşünü hızlandırmış oluruz.

S-400’DE İŞ BİTMİŞTİR

m Bizler egemenliği kayıtsız şartsız milletine ait bir ülkeyiz. Egemenlik haklarımız üzerinde birilerinin tasarrufta bulunmasına imkan veremeyiz. O zaman millet, devlet olamayız. Üçüncü taraflar atacakları adımları bize sorarak atmadı. Biz de atacağımız adımların istişarelerini yapıp adımlarımızı atarız. Enerjide, savunma sanayinde bu iş böyledir. Biz şu ana kadar özellikle gerek Rusya ile attığımız adımlara bakarak buna atıyoruz ve bundan sonra da buna bakarak atacağız. S-400 konusunda yol haritamızı belirlemişiz, çizmişiz, adımlarımızı atmışız. Her şey bitmiş, şimdi bizden kalkıp da ‘buradan vazgeç’ diye tavsiyelerde bulunanlar demek ki bizi de tanımıyor olacaklar. Biz bu konu ile ilgili olarak bir şeyin sözleşmesini yapmışsak bu iş bitmiştir. Ona göre yolumuza devam edeceğiz. Bu bizim egemenlik hakkımızdır. Bundan vazgeçmemizi kimse bizden isteyemez.

PUTİN: S-400 SİSTEMİNİN SEVKIYATI GÜNDEMİMİZDE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, heyetler arası toplantının başında S-400 hava savunma sistemi anlaşmasında geri adım atılmadığının mesajını verdi. Putin, “Gündemimizde askeri teknik işbirliğinin yanısıra S-400 sisteminin Türkiye’ye sevkıyatının tamamlanması var” ifadesini kullandı. Türkiye ve Rusya arasında S-400 dahil olmak üzere askeri-teknik alanda da işbirliğinin arttığına işaret ederek, “Türkiye ile ekonomi ve bölgesel güvenlik konusunda bütün zorluklara rağmen oldukça verimli bir işbirliği yürütüyoruz. Kültürel ve beşeri alanlardaki iş birliğimizi de ele aldık. Türkiye, Rus turistlerin gözdesi haline gelmiş durumda. Türkiye’nin Rus vatandaşları için sağladığı güvenli tatil imkanı bu alandaki gelişmelere önemli katkı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Suriye konusunda da Putin, “Türkiye ile Rusya Astana süreci garantileri olarak Suriye’de gerilimin düşürülmesi için büyük çaba sarf ediyor. Suriye anayasa komisyonunun bir an önce kurulması önceliğimizdir. Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanları Antalya’da bir araya geldiklerinde bu konuyu detaylı biçimde ele aldılar” dedi.

BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ

İdlib konusuna da değinen Putin, “İdlib sorunu sancılı. Soçi’de üzerinde mutabakat sağladığımız parametreleri gerçekleştirmeyi henüz başaramadık ancak İdlib sorununun çözülebilir olduğunu düşünüyorum. Henüz denetim merkezini kurmayı başaramadık ancak bunu yapacağımızdan eminim. Barış süreci için gerekli koşulların sağlanması için İdlib sorununun mutlaka çözülmesi gerekiyor ve bunu ancak birlikte çalışarak başarabiliriz.”

Türk vatandaşlarına vizelerin kaldırılmasıyla ilgili de konuşan Putin, “Vize rejiminin kaldırılması, bölgede güvenliğin sağlanmasına ve Suriye krizinin çözümüne bağlı. Rus ve Türk istihbarat kurumları, belirli parametreler üzerinde çalışma yapması gerekiyor. Türkiye’deki tüm hizmet pasaportu sahiplerinin vizesiz rejimden yararlanması konusunda fiilen anlaşma sağladık” dedi.

KREMLİN’DE ZİRVE

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ANKARA’YA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ziyaretinin ardından özel uçak “TUR” ile saat 23.40’ta Ankara’ya geldi. Erdoğan’ı, Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile öteki ilgililer karşıladı. (AA)