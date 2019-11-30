Moskova'da ülke tanıtım festivali
Moskova'da bulunan Büyükelçilikler tarafından ülke tanıtım festivali düzenlendi. Festivalde Türkiye’nin Moskova misyonu da iki stand açtı. Standlarda Türk ürünleri tanıtıldı.
Moskova’daki büyükelçiliklerin katılımıyla büyük bir tanıtım festivali düzenlendi. Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği çalışanları tarafından da festivalde iki adet tanıtım standı açıldı.
Tanıtılan ürünler Türkiye’den getirildi. Elde edilen gelir Dışişleri Bakanlığı üzerinden yardım kuruluşlarına gönderilecek.
Ayrıca Moskova'da Bulunan Sahipleri Türk olan firmalar da fuara katkı sağladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle