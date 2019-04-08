Moskova’da en kritik başlık S-400

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı’nın açılışı ve Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısı için bugün geniş bir heyetle Rusya’nın başkenti Moskova’ya gidiyor.

Erdoğan, günübirlik Moskova temasları sırasında Rus mevkidaşı Putin ile Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi sekizinci toplantısına katılacak. Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı’nın açılışı için dünyaca ünlü tarihi Bolşoy Tiyatrosu ana sahnesinde Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Troya Operası’nı sahneleyecek. Troya Operası’yla, Türkiye ve Rusya 2019 Kültür ve Turizm Yılı’nın açılışı yapılacak.

SURİYE MESELESİ MASADA

Moskova’daki kritik toplantılarda Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ve kapsamlı şekilde ele alınacak. Başta Suriye meselesi olmak üzere İdlib mutabakatında gelinen aşama, Fırat’ın doğusuna yönelik olası operasyon, Menbiç meselesi ve terör örgütleriyle ortak mücadele tüm yönleriyle masaya yatırılacak. Moskova’daki görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump’ın Golan Tepeleri ile ilgili tartışma yaratan kararı da konuşulacak. İki ülke arasında farklı anlaşmaların imzalanacağı görüşmelerde iki lider konsey toplantısı çerçevesinde, Türk ve Rus iş insanlarıyla yuvarlak masa toplantısında bir araya gelecek.

Erdoğan ile Putin görüşmesinin en kritik başlığını ise ABD yönetiminin tepki gösterdiği, Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 füze savunma sistemleri oluşturacak. İki lider baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde konuyu tüm detaylarıyla ele alacak. Erdoğan, “Konularımızın içerisinde S-400 önemli bir yer tutuyor. Amerika’nın şu andaki söylemleri çok yanlış şeyler. Çünkü biz S-400 ile ilgili süreci bitirdik ve ödemelerimiz devam ediyor. S-400 süreci bizim işliyor ve temmuz ayında da teslimatlar başlayacak” demişti.

TİCARET HEDEFİ 100 MİLYAR

Enerji, turizm, tarım, savunma sanayi başta olmak üzere şu anda 26 milyar dolar düzeyinde olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için atılacak adımlar ele alınacak. Bu görüşmelerin ardından iki ülke ortak dış ticaret eylem planı hazırlayacak. Bu planla iki ülkenin üçüncü ülke pazarlarına açılması hedefleniyor. KOBİ’ler konusunda Türkiye ile Rusya işbirliği yapacak. İki lider, heyetlerarası görüşmelerde enerji arz güvenliği için kritik önemde olan Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı ile Akkuyu Nükleer Güç Santralı Projesi’nde gelinen aşamayı da ele alacak. Erdoğan ve Putin, 2018’de 7 kez baş başa, 18 kez telefonla olmak üzere 25 kez görüşmüştü.

‘RUSYA BU TARTIŞMANIN DIŞINDA KALAMAZ’

BUGÜN Moskova zirvesine esaslı biçimde hazırlandıklarını duyuran Rus tarafı, S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye’ye sevkıyatı başta olmak üzere Suriye, Ortadoğu’da genel durum ve ikili ilişkilerin tamamının masaya yatırılarak gözden geçirileceğini ilan etti. Moskova’da sekizincisi yapılacak Üst Düzey İşbirliği Konsey toplantısının ilk gündem maddesinin S-400 füzeleri olduğu Putin’in dış politikadan sorumlu yardımcısı Yuriy Uşakov tarafından açıklandı. Son günlerde S-400 füzeleri etrafında bir dizi yalan yanlış açıklamalar yapıldığını söyleyen Uşakov, “Türkiye’ye söz konusu savunma sistemini tedarik edecek Rusya bu tartışmaların dışında kalamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 8 Nisan Moskova ziyaretinde bu konu muhakkak liderler tarafından ele alınacak. Konu sevkıyatın gerçekleştirilmesi detaylarının en ince ayrıntısına kadar belirlenmesini amaçlıyor” dedi. Moskova’da Putin ile Erdoğan tarafından ele alınacak ikinci önemli uluslararası konunun şüphesiz Suriye olduğunu da anımsatan Uşakov, şöyle devam etti: “Rusya ile Türkiye’nin, Astana süreci çerçevesinde Suriye’de önemli işbirliği içerisinde olduklarını biliyorsunuz. Özellikle İdlib mutabakatının verimli biçimde hedefine ulaşması için liderler atılabilecek ek adımları bir kez daha görüşecek. Suriye konusu bağlamında ayrıca ABD’nin bu ülkeden güçlerini çekme vaatleri de tüm incelikleriyle ele alınacak.”