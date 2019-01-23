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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erdinç ÇELİKKAN - ANKARA
23.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Moskova’da dört kritik başlık

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
Moskova’da dört kritik başlık

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin çekilme kararının ardından bugün Suriye meselesini ilk kez baş başa konuşacak.

Tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği Moskova’daki kritik görüşmede Erdoğan, Suriye’deki çekilme süreci, terörle mücadele, güvenli bölge ve Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon gibi dört kritik başlığı gündeme getirecek. Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında kurmaylarıyla gideceği Moskova’da Rus mevkidaşı Putin’le baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak. Son olarak kasım ayında İstanbul’da bir araya gelen iki liderin ana gündem maddesi Suriye krizi olacak. Washington ile Ankara arasında art arda yapılan kritik temasların sonrasında Erdoğan ile Putin, ABD’nin çekilme kararının ardından atılacak adımları da değerlendirecek. Bölgesel ve uluslararası meselelerin de ele alınacağı görüşmede ABD’nin çekilme sürecinden sonra bölgede boşluk kalmaması için Türkiye ile Rusya’nın hayata geçireceği önlemler konuşulacak.

GÜVENLİ BÖLGE TEMASI

İki lider Türkiye’nin hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladığı Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonu, Erdoğan’ın gündeme getirdiği Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak terörden tamamen arındırılmış 30 kilometrelik güvenli bölgenin detaylarını ve DEAŞ, PYD-YPG gibi terör örgütleriyle ortak mücadeleyi ele alacak. Türkiye’nin DEAŞ’a karşı yapacağı operasyonlarda Suriye’nin hava sahasını kullanabilmesi için ihtiyaç duyduğu Rus desteğinin bugünkü kritik buluşmada konuşulması bekleniyor. Rusya’nın terör örgütü PYD ile ortak devriye yapmasından duyulan rahatsızlığın da Erdoğan tarafından mevkidaşına aktarılması öngörülüyor.

Suriye’nin barışı, istikrarı ve toprak bütünlüğü için terörle mücadelenin kesintisiz sürmesi gerektiğini Putin’e aktaracak olan Erdoğan, Türkiye-Rusya ve İran arasında oluşturulan üçlü mekanizmanın önemine vurgu yapacak.
Erdoğan-Putin görüşmesinde önümüzdeki ay Rusya’da yapılacak üçlü liderler zirvesinin hazırlıkları da ele alınacak. Son üçlü zirvede Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması için “terörle mücadele kisvesi altında sahada yeni gerçeklikler yaratılmasına dair” her türlü girişimin reddedildiği vurgulanmıştı. Soçi’de 17 Eylül’de yan yana gelen iki lider İdlib’de silahlardan arındırılmış bölge oluşturulması için mutabakata varmıştı. Erdoğan ile Putin, son olarak 19 Kasım’da İstanbul’da bir araya gelmişti.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

VİZE DE GÜNDEMDE

ERDOĞAN ile Putin’in görüşmesinde iki ülke arasında ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması ile vize meselesi de ele alınacak. Türkiye ile Rusya arasında yıllık ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için başta enerji olmak üzere savunma, turizm ve gıda sektörlerinde atılacak adımlar konuşulacak. Erdoğan’ın Putin’e, Türk vatandaşlarına yönelik vize sınırlamasının kaldırılmasıyla ekonomik ilişkilerin daha da canlanacağı mesajını vermesi bekleniyor. Görüşmenin bir diğer önemli başlığı Türkiye’nin enerji güvenliği açısından kritik önem taşıyan Türk Akımı Projesi ve Akkuyu NGS’de gelinen son durum olacak. S-400 füze savunma sistemlerinin konuşulacağı görüşmenin önümüzdeki aylarda Moskova’da yapılacak Rusya-Türkiye Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının ilk etabını oluşturacağı belirtiliyor.

Erdinç Çelikkan
Erdinç Çelikkan
ecelikkan@hurriyet.com.tr
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