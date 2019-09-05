MOSİP nedir? MOSİP ekranı nasıl kullanılır?
Uygulama Kesenek Kurumları ve SGK arasındaki evrak alışverişini ortadan kaldırarak iletişimin online yapılmasına olanak sağlamıştır. Kurumlar Ek Karşılık bildirimlerini uygulama aracılığı ile yapabilir ve listeleyebilir, faturalı alacak borçlarını uygulamadan listeleyebilir, borçlar ile ilgili itirazlarını uygulama aracılığı ile yapabilir. Uygulama ile Mosip arasında bağlantı kurulmuştur. Mosipe kayıt girilmesi ve fiş oluşturulması gibi işlemler otomatik yapılmaktadır. Uygulama için Mosip’in Kesenek Kurumlarına açılan kapısı denilebilir.
Üniversiteler , Belediyeler ve benzeri yarı özel kamu kurumları, Ek Karşılıklar ve Faturalı Alacaklar ile ilgili işlemleri online gerçekleştirmek için, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU tarafından verilen sicil numarası ile Kesenek Servisine müracaat etmelidirler.
Uygulamaya ilk giriş MOSİP GİRİŞ EKRANI’ndan yapılmaktadır.
”Kullanıcı Adı “ : Kesenek Servisi tarafından kuruma verilen kurum kodu girilmelidir.
”Şifre” : Kesenek Servisi tarafından kuruma verilen şifre yazılarak “Giriş” butonuna basılarak uygulamaya
giriş yapılır.
Şifre doğrulaması Kesenek Bilgi Sisteminin sağladığı bir servis üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir.
Kurum kodu ve şifresi olmayan kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumu /Kesenek Servisi ile temasa geçip kod ve
şifrelerini alabilirler.
MOSİP GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
MOSİP EK KARŞILIK GİRİŞ EKRANI
Kurum kullanıcısı uygulamaya giriş yaptığında otomatik olarak aşağıdaki “Ek Karşılık Yeni Kayıt” (Mosip Ek
Karşılık Giriş Ekranı) sayfası görüntülenir.
Kurum kullanıcısı tarafından, Ekran 2 ‘de , Bütçe Onay tarihi girilir, Dönem yıl seçilir. Bütçe tutarını [Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ödeneği (GSS Hariç)] girer ve hukuki dayanağı seçer .
En son , belge türünü seçer ve “Kaydet“ butonuna basılır.
Sistem, kayıt yapıldıktan sonra, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet primi ödeneğinin %20 sini otomatik olarak 6 taksite bölerek tahakkuk oluşturur.
Bu ekranda ayrıca, Kuruma ait borçlardan vadesi yaklaşanlar “Vadesi Yaklaşan Borçlar“ alanında hatırlatma amacıyla görüntülenir.
Kurumun çalışan personeli yoksa, sol üst köşede bulunan “Kurumumuzda 5510 sayılı kanunun 4/1-c bendi kapsamında personel bulunmamaktadır” kutucuğunu işaretler.
Kurum tarafından kaydedilen bilgiler, Sosyal Güvenlik Kurumu Takip Birimi Kullanıcıları tarafından incelenir ve mevzuat gerekleri yerine getirilir.
Dikkat!!
Süresinde girilmeyen Ek Karşılık Prim Bildirimi ile süresinde ödenmeyen diğer alacaklarımız için 5510 S.K. maddeleri gereğince, sorumlular için idari para cezası, gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır.
Ek karşılık tahakkuk tutarının; Kurumumuz adına tahsilat yapan bankalara, SGK MOSİP ON-LİNE TAHSİLATLAR bölümüne girilerek tahsilat türünden EK KARŞILIKLAR (KURUM SİCİL NO:) – 15 seçilerek On-Line sorgulama yapılarak % 20 Ek Karşılık Prim tutarının hangi yıla ve aya ait olduğu ile kurum adı belirtilerek, kurum kodu ile birlikte yatırılması gerekmektedir.
Gerekli kriterler seçildikten sonra “Sorgula” butonuna basıldığında aşağıdaki Ek Karşılık Liste görüntülenir.
Kurum kullanıcısı, Ek Karşılık Borçlarını ; “Dönem”, “Borcu Kalanlar” ve ”Son Ödeme Tarihi Geçmiş” kriterlerinin tamamı ile ve/veya herhangi biri ile sorgulayabilir.
Gerekli kriterler seçildikten sonra “Sorgula” butonuna basıldığında aşağıdaki Ek Karşılık Liste görüntülenir.
Borca İtiraz İşlemleri
Kurum kullanıcısı, borç tutarına veya tahsilat durumuna itiraz etmek için “İtiraz Et” butonuna tıklar.
“Borç İtiraz Formu” görüntülenir. Kurum kullanıcısı; “Banka”, “Şube”, “Dekont No” bilgileri ve “Açıklama” alanına itiraz açıklamasını
girdikten sonra “Kaydet” butonu ile itirazı kaydeder. İtirazlar Sosyal Güvenlik Kurumu Takip Birimi , tarafından değerlendirilir.
Tutar İtirazları
Kurum, ödediği tutara veya borç tutarına itiraz edebilir. Takip Birimi Kullanıcısı , kurumun yaptığı ödemeye ait dekontu talep eder ve OBT den teyit eder. Ödenmiş ise , emanetteki parayı borç tutarı kadar tahsilata dönüştürüp tahakkuku kapatır. İtirazın sonucu SGK tarafından kuruma uygulama yazılım ve/veya resmi yazı yoluyla iletilir.
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