Morik’te ikmal yolu kapandı
Rusya'nın tam desteğini alan Esad güçleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) İdlib’in güneyinde Morik’te bulunan 9 numaralı gözlem kulesini kuşattı.
Yerel kaynaklar, rejim birliklerinin Morik’e çok yakın Latmin ile aynı bölge içinde bulunan Kefer Zita ve İdlib vilayet sınırlarının en güney ucundaki Latamina bölgelerini de ele geçirdiğini, dolayısıyla TSK gözlem kulesinin çevrelendiğini, karadan ikmal yolunun tamamen kapandığı bilgisini verdi. Aynı kaynaklar, TSK gözlem kulesi dışında, Morik’te de kontrolün rejim güçlerinde olduğunu vurguladı.
8 NUMARA DA RİSKLİ
Bu durumda gözlem kulesine karadan veya havadan ikmal yapılabilmesi için İdlib’de rejimin garantörlerinden Rusya ile görüşülmesinin şart olduğunu belirten askeri uzmanlar, rejimin Maarat el Numan yakınlarında Sırman köyünde bulunan 8 numaralı gözlem kulesi için de kuşatma hazırlığı yaptığını savundu. Sırman’daki gözlem kulesi yakınlarına da önceki gün taciz atışları yapılmıştı. Rejim ve Rusya’nın Han Şeyhun’dan sonraki hedefinin Maarat el Numan ilçesi olduğu belirtiliyor. İlçe hemen her gün karadan ve havadan vuruluyor. Yerel kaynaklar, rejim güçlerinin Hama kırsalında irili ufaklı yerleşim yerlerini ele geçirdiğini, bölgedeki sivil halkın bir bölümünün Türkiye sınırına doğru göç ettiğini bildirdi.
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