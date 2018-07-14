'Mor beyin'de ilk tazminat

FETÖ üyelerinin kendi aralarındaki haberleşme ağı ByLock’u yüklemedikleri halde ‘Mor Beyin’ uygulamasından ötürü programı kullanmış göründükleri için mağdur olan 11 bin 480 kişiyle ilgili ilk kez bir tazminat kararı çıktı. Öğretmen S.T.’ye ‘iki günlük haksız gözaltı’ gerekçesiyle 500 TL manevi tazminat ödenmesine karar verildi.



Bursa’da yaşayan evli ve iki çocuk babası S.T., ByLock kullandığı iddiasıyla 11 Ekim 2017’de evi basılarak gözaltına alındı. Özel bir okulda öğretmenlik yapan S.T., 13 Ekim’de, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. S.T.’ye ‘FETÖ üyeliği’nden Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava sürerken, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ByLock listesini güncelledi. ‘Mor Beyin’ adlı uygulamadan ötürü farkına varmadan ByLock’a bağlandığı anlaşılan S.T. listeden çıkarıldı. Bu nedenle mahkeme, 6 Şubat’ta beraata karar verdi. S.T.’nin avukatı Büşra Gönülveren, beraatın kesinleşmesi üzerine tazminat davası açtı. Dilekçede, haksız yere gözaltına alınan S.T.’nin öğretmenlerin, öğrencilerin, ailesinin ve toplumun gözünde küçük duruma düşürüldüğü belirtildi. Dilekçede, “Rehberlik öğretmenliği yapan müvekkil öğrencilerine psikolojik destek veren konumdayken, psikolojik destek alacak konuma gelmiş, sosyal çevresi tarafından dışlanmıştır” denildi.



Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Haziran’da verdiği kararında, bu talebi haklı bularak, iki günlük gözaltı için yasal faiziyle birlikte 500 TL’lik manevi tazminatın Hazine tarafından S.T.’ye ödenmesine hükmetti.