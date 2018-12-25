Mor beyin ve Wi-Fi mağdurları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMor beyin ve Wi-Fi mağdurları
GeriGündem Mor beyin ve Wi-Fi mağdurları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Toygun ATİLLA - İSTANBUL
25.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Mor beyin ve Wi-Fi mağdurları

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
Mor beyin ve Wi-Fi mağdurları

FETÖ soruşturmaları kapsamında ByLock listeleri incelenirken dört isim dikkat çekti. Bu kişiler gözaltına alınmazken soruşturmanın sızmamasına da özen gösterildi. Sonunda ikisinin ortak Wi-Fi kullandığı, ikisinin ise Mor Beyin mağduru olduğu anlaşıldı. Hürriyet, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın kızı Dolunay Kışlalı, BTP Lideri Haydar Baş’ın oğlu Hüseyin Baş, Doç. Dr. Barış Doster’in eşi Hülya Arıksoy ve Ergenekon’da yargılanan gazeteci Mehmet Bozkurt’un ByLock listesine nasıl girip çıktığını araştırdı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ mensuplarının kendi aralarında şifreli bir uygulama olan ByLock ile mesajlaştıklarını saptadı. 2016 Mayıs’ta ByLock yazılımının Litvanya’daki sunucusu, MİT tarafından ele geçirildi. Bu, örgütle mücadelede dönüm noktası oldu. Elde edilen ByLock kullanıcı listeleri adliyelere gönderildi. ByLock listesinde olan kişilere tedbir amaçlı olarak yurtdışına çıkış yasağı uygulandı, pasaportlarına tedbir konuldu.

Listedeki isimlerden biri, Ankara’da evinin önündeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ölen Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın kızı Nil Dolunay Kışlalı’ydı. Kışlalı’nın 14 Haziran 2017’de Kosova’ya gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan çıkmak isterken pasaportuna el koyuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Dolunay Kışlalı ile görüştü. Gerçek 24 saat içinde anlaşıldı. Nil Dolunay Kışlalı’nın Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir işyeri vardı ve halka açık Wi-Fi hizmeti veriyordu. Nil Dolunay Kışlalı, üzerine kayıtlı bu hattan internete giren FETÖ’cü ByLock kullancısı yüzünden şüpheli durumuna düşmüştü. Durumun anlaşılmasıyla Kışlalı’ya takipsizlik kararı verildi.

EŞİNİN TELEFONUNU KULLANIYORDU

Ahmet Taner Kışlalı’nın kızının yaşadıkları, soruşturmayı yürüten savcıların listeleri farklı bir gözle incemelerine de neden oldu. Aynı durumda başkaları da olabilirdi. Listeler tekrar incelendiğinde bu duruma uymayan üç isim daha vardı. Bunlardan biri gazeteci-akademisyen-yazar Doç. Dr. Barış Doster ve eşi Hülya Arıksoy’du. Barış Doster eşi adına kayıtlı telefonu kullanıyordu ve bu telefonda ByLock yüklü görünüyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma bitene kadar bu isimlerin sızmaması ve mağduriyet yaşamamaları konusunda talimat verdi. Yapılan araştırma sonunda Hülya Arıksoy adına kayıtlı telefonundaki ByLock’un FETÖ’nun Mor Beyin kumpası sonucu yüklenmiş gibi göründüğü ortaya çıktı. 5 Haziran 2018’de soruşturma tamamlandı, takipsizlik kararı verildi.
Üçüncü isim ise Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Lideri Haydar Baş’ın oğlu Hüseyin Baş’tı. Hüseyin Baş’ın da Mor Beyin kurbanı olduğu saptandı. 9 Ocak 2018’de takipsizlik kararı verildi.

SORUŞTURMALAR GİZLENDİ

Son kurban ise eski Aydınlık gazetesi muhabiri Mehmet Bozkurt’tu. Bozkurt, Ergenekon operasyonları kapsamında FETÖ’cü savcılar tarafından gözaltına alınmış, hakkında dava açılmış bir isimdi. Telefonunda ByLock yüklü görünmesi normal değildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması tamamlandığında gerçek ortaya çıktı. Ortak Wi-Fi kullanımından dolayı telefonunda ByLock varmış gibi görünüyordu. Soruşturma tamamlandığında Bozkurt’un da ByLock kullanıcısı olmadığı ortaya çıkmıştı.

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu süre içinde FETÖ ile birlikteliği olmayan bu dört ismin mağduriyet yaşamaması için soruşturmaları gizli olarak yürüttü ve gözaltı işlemi yapmadı. Soruşturmalar tamamlandığında bu kişilerin ByLock ve FETÖ ile ilgilerinin olmadığı ortaya çıktı.

Toygun Atilla
Toygun Atilla
tatilla@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Duygusal anlar... Böyle uğurlandılar...

Ayakkabı izi takip edildi, bakın nerede yakalandı

Korkunç kaza! Anne ve oğlu...

AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı