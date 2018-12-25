Mor beyin ve Wi-Fi mağdurları

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ mensuplarının kendi aralarında şifreli bir uygulama olan ByLock ile mesajlaştıklarını saptadı. 2016 Mayıs’ta ByLock yazılımının Litvanya’daki sunucusu, MİT tarafından ele geçirildi. Bu, örgütle mücadelede dönüm noktası oldu. Elde edilen ByLock kullanıcı listeleri adliyelere gönderildi. ByLock listesinde olan kişilere tedbir amaçlı olarak yurtdışına çıkış yasağı uygulandı, pasaportlarına tedbir konuldu.

Listedeki isimlerden biri, Ankara’da evinin önündeki otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ölen Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı’nın kızı Nil Dolunay Kışlalı’ydı. Kışlalı’nın 14 Haziran 2017’de Kosova’ya gitmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan çıkmak isterken pasaportuna el koyuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Dolunay Kışlalı ile görüştü. Gerçek 24 saat içinde anlaşıldı. Nil Dolunay Kışlalı’nın Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bir işyeri vardı ve halka açık Wi-Fi hizmeti veriyordu. Nil Dolunay Kışlalı, üzerine kayıtlı bu hattan internete giren FETÖ’cü ByLock kullancısı yüzünden şüpheli durumuna düşmüştü. Durumun anlaşılmasıyla Kışlalı’ya takipsizlik kararı verildi.

EŞİNİN TELEFONUNU KULLANIYORDU

Ahmet Taner Kışlalı’nın kızının yaşadıkları, soruşturmayı yürüten savcıların listeleri farklı bir gözle incemelerine de neden oldu. Aynı durumda başkaları da olabilirdi. Listeler tekrar incelendiğinde bu duruma uymayan üç isim daha vardı. Bunlardan biri gazeteci-akademisyen-yazar Doç. Dr. Barış Doster ve eşi Hülya Arıksoy’du. Barış Doster eşi adına kayıtlı telefonu kullanıyordu ve bu telefonda ByLock yüklü görünüyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma bitene kadar bu isimlerin sızmaması ve mağduriyet yaşamamaları konusunda talimat verdi. Yapılan araştırma sonunda Hülya Arıksoy adına kayıtlı telefonundaki ByLock’un FETÖ’nun Mor Beyin kumpası sonucu yüklenmiş gibi göründüğü ortaya çıktı. 5 Haziran 2018’de soruşturma tamamlandı, takipsizlik kararı verildi.

Üçüncü isim ise Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Lideri Haydar Baş’ın oğlu Hüseyin Baş’tı. Hüseyin Baş’ın da Mor Beyin kurbanı olduğu saptandı. 9 Ocak 2018’de takipsizlik kararı verildi.

SORUŞTURMALAR GİZLENDİ

Son kurban ise eski Aydınlık gazetesi muhabiri Mehmet Bozkurt’tu. Bozkurt, Ergenekon operasyonları kapsamında FETÖ’cü savcılar tarafından gözaltına alınmış, hakkında dava açılmış bir isimdi. Telefonunda ByLock yüklü görünmesi normal değildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması tamamlandığında gerçek ortaya çıktı. Ortak Wi-Fi kullanımından dolayı telefonunda ByLock varmış gibi görünüyordu. Soruşturma tamamlandığında Bozkurt’un da ByLock kullanıcısı olmadığı ortaya çıkmıştı.

Hürriyet’in ulaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu süre içinde FETÖ ile birlikteliği olmayan bu dört ismin mağduriyet yaşamaması için soruşturmaları gizli olarak yürüttü ve gözaltı işlemi yapmadı. Soruşturmalar tamamlandığında bu kişilerin ByLock ve FETÖ ile ilgilerinin olmadığı ortaya çıktı.