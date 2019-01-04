‘Mor Beyin’ mağduruna 26 bin TL tazminat
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru M.K., ‘ByLock’ kullandığı gerekçesiyle 17 Ocak 2017’de gözaltına alındı ve tutuklandı.
Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması sürerken, 22 Kasım 2017’de görevinden ihraç edildi. Bir ay sonra ‘Mor Beyin’ mağduru olduğu anlaşılan M.K., 22 Aralık 2017’de tahliye, 12 Ocak 2018’de görevine iade edildi.
Davada ise 22 Şubat 2018’de M.K.’nın suçsuzluğuna hükmedildi. M.K., hakkındaki karar kesinleşince avukatı Bektaş Şarklı aracılığıyla tazminat davası açtı.
Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen tazminat davası, geçen 28 Aralık’ta sonuçlandı. M.K.’ya 6 bin 233 TL maddi, 20 bin TL de manevi tazminat ödenmesine karar verildi.
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