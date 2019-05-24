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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
24.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Mor Beyin’ mağduru hâkime uğurlama

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‘Mor Beyin’ mağduru hâkime uğurlama

BAKIRKÖY Adalet Sarayı’nda asliye ceza mahkemesi hâkimi olarak görev yapan ve geçen hafta geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Lale Yıldız (52) için adliyede tören düzenlendi.

Törene Yıldız’ın kardeşi Hale Yıldız, Bakırköy Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Büyükçekmece Başsavcısı Mustafa Çiğdem, Küçükçekmece Başsavcısı Hüseyin Gümüş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Bakırköy Adliyesi’nde görev yapan hâkim, savcı ve memurlar katıldı. Başsavcı Topluyıldız, “Çok güzel bir insandı. İyi bir hâkimdi. Hak ve adaleti dağıtma endişesi taşıyan, bu şekilde çalışan bir kardeşimizdi. Çok zor bir hayatı oldu. Herkesin gerçekten sevdiği saydığı, attığı imzaya güvenilen bir arkadaşımızdı, kardeşimizdi” dedi. Hâkim Yıldız, ByLock soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı. Yıldız’ın ‘Mor Beyin’ yazılımı mağduru olduğu anlaşılıp takipsizlik kararı verilmiş ve görevine iade edilmişti. Hâkim Lale Yıldız’ın Çorum’da toprağa verileceği öğrenildi. 

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