‘Mor Beyin’ mağduru hâkime uğurlama
BAKIRKÖY Adalet Sarayı’nda asliye ceza mahkemesi hâkimi olarak görev yapan ve geçen hafta geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Lale Yıldız (52) için adliyede tören düzenlendi.
Törene Yıldız’ın kardeşi Hale Yıldız, Bakırköy Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Büyükçekmece Başsavcısı Mustafa Çiğdem, Küçükçekmece Başsavcısı Hüseyin Gümüş, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Bakırköy Adliyesi’nde görev yapan hâkim, savcı ve memurlar katıldı. Başsavcı Topluyıldız, “Çok güzel bir insandı. İyi bir hâkimdi. Hak ve adaleti dağıtma endişesi taşıyan, bu şekilde çalışan bir kardeşimizdi. Çok zor bir hayatı oldu. Herkesin gerçekten sevdiği saydığı, attığı imzaya güvenilen bir arkadaşımızdı, kardeşimizdi” dedi. Hâkim Yıldız, ByLock soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılmıştı. Yıldız’ın ‘Mor Beyin’ yazılımı mağduru olduğu anlaşılıp takipsizlik kararı verilmiş ve görevine iade edilmişti. Hâkim Lale Yıldız’ın Çorum’da toprağa verileceği öğrenildi.
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