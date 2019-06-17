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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

Montaj tartışmaları sonrası yeni görüntüler

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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran Çarşamba günü Ordu'dan özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda, yasal hakkı olmadığı halde Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki VIP salonunu kullanmak istedi. İzin verilmeyince Ordu Valisi Seddar Yavuz'u hedef almıştı.

Bir kısım medya, İmamoğlu'nun Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği anın görüntülerinin montajlandığını iddia etmişti. Ancak havalimanındaki tartışmanın, bir televizyonun kameramanı tarafından çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Televizyon kanalı yeni görüntülerin ham halini haber bülteninde, ‘’Montaj suçlamasına yorumsuz yanıt. VIP krizindeki ham görüntüler ‘’ başlığı ile ekrana getirdi. Yani çekilen görüntü baştan sona yayınlandı. Görüntüde, İmamoğlu'nun havalimanında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a yönelik ‘'Valiniz itlik yapmıştır'’ ifadeleri açıkça duyuluyor. Ayrıca İmamoğlu'nun yanındakilerinin polislerin üzerine yürüyerek "Adi herifler, şerefsizler" diyerek hakaret ettikleri, bir kişinin de bir görevliye ''Bunun hesabını vereceksin'' şeklinde bağırdığı görülüyor. Bu arada havalimanı yetkilerinin ikazlarına rağmen CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir görevliyi iterek, ‘’Gereksiz müdahaleler yapıyorsun’’ diyerek VIP bölümüne girdiği görülüyor.

İMAMOĞLU: BASİTLİK DEDİM

CHP İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu VIP salonu tartışması sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a yönelik ‘'Valiniz itlik yapmıştır'’ ifadelerini kullandığı iddialarını reddetmiş, ‘'Vali basitlik yaptı’’ dediğini söylemişti.

Montaj tartışmaları sonrası yeni görüntüler
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FATİH PORTAKAL : KULAKLARIMIN NE DUYDUĞUNU BEN BİLİYORUM

FOX TV Ana Haber’de Fatih Portakal Ordu'da yaşanan olayın ardından ilk görüntüleri yayınlamış ancak haberi sunarken "İmamoğlu'nun valiyle ilgili bir sözü var biz o sözü vermedik. Hakaret içeren bir söz" demişti.

Portakal son haber bülteninde ‘’Görüntüler var. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum’’ diyerek İmamoğlu'nun VIP’teki sözlerini yeniden gündeme getirdi, görüntüyü neden yayınlamadığını açıkladı, "O görüntüyü ben izlememiş olsaydım ben o cümleleri etmezdim. Ben 6 Haziran günü o hakaret ettiği cümleleri kurarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum" şeklinde konuştu.

 

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