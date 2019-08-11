Momo’da buz kavgası
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Dalyan’daki en iyi beach’ler arasında gösterilen The Beach Of Momo’da önceki gün müşteri ve işletme çalışanları arasında büyük bir kavga çıktı.
İddiaya göre, alkollü olan bir grubun mekân içerisinde birbirlerine attıkları buz küpleri başka bir şezlongda oturan kızın başına isabet etti. Uyarılara rağmen taşkınlığı sürdüren grup, bir garson tarafından dışarıya çıkarılmak istendi. Müşterilerden birinin “Sen kim oluyorsun da beni dışarı çıkarıyorsun” diyerek garsona yumruk attığı ve garsonun burnunun kırıldığı ileri sürüldü. Bunun üzerine kavgaya işletmedeki diğer garsonlar da karıştı. Müşteri, işletme çalışanları tarafından öldüresiye dövüldü. Müşteriler kavgayı şaşkınlık ve korkuyla izledi. Tarafların daha sonra birbirlerinden özür dilediği, müşterinin daha sonra mekândan ayrıldığı bildirildi.
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