Moleküler Biyoloji ve Genetik nedir? Moleküler Biyoloji ve Genetik iş imkanları nelerdir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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20.07.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

Moleküler Biyoloji ve Genetik nedir? Moleküler Biyoloji ve Genetik iş imkanları nelerdir?

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Moleküler Biyoloji ve Genetik nedir? Moleküler Biyoloji ve Genetik iş imkanları nelerdir?

Moleküler Biyoloji ve Genetik, virüsler ve tek hücreli basit mikroorganizmalardan insan gibi karmaşık canlılara kadar yaşamın moleküler temellerini, canlıların birbiri ve cansız çevreleri ile ilişkilerini araştıran güncel ve her geçen gün daha da öne çıkan bir bilim dalıdır.Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü alanında ileri omiks ve hücre teknolojilerini kullanarak kanser, yaşlanma ve dejeneratif hastalıklar gibi önemli sorunların çözümüne katkıda bulunan araştırmalar yapmaktadır.

Bugün  bütün dünyada genlerin tam yerlerini saptamak, kimliğini belirlemek ve biyolojik çeşitliliği oluşturan canlı sistemlerdeki işlevleri üzerinde araştırmalarda bulunmak için büyük miktarlarda kaynak harcanmaktadır. Gelişmiş ülkelerde modern biyolojinin ağırlık noktası moleküler biyoloji alanında öğretim ve temel araştırma olmuş, bundan sonra  biyoteknoloji  ve  biyolojinin  diğer uygulamaları düzenli ve verimli olarak çalışmaya başlamıştır. Dolayısıyla moleküler biyoloji eğitimi ve öğretimi biyolojinin farklı dallarında uzmanlaşmak için de gerekli ve zorunlu bir hale gelmiştir. Bu durum dikkate alınarak dünyada birçok ülkede moleküler biyoloji eğitim, öğretim ve araştırma stratejileri geliştirilip uygulamaya konulmuştur.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünü kimler seçmeli?

 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü tercih etmek isteyen adaylar araştırmayı sevmeli, uzun süre aynı ortamda çalışabilmeli, sabırlı ve sistematik davranabilmeli, meraklı ve teknolojiyi iyi kullanabilme yeteneklerine sahip olmalıdır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünün kariyer olanakları nelerdir?

Devlet Planlama Teşkilatı’nın 5 Yıllık Kalkınma Planı’nda, moleküler biyoloji ve genetik bilimlerinin kapsamına giren genetik mühendisliği ve biyoteknoloji, öncelikli alanlar olarak tanımlanmış ve nitelikli insan kaynağının önemine dikkat çekilmiştir.Bu bağlamda, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunlarının aşağıda belirtilen sektörlerde istihdam edilmeleri mümkündür.

• Bölümü başarı ile tamamlayan öğrenciler yurt içinde ya da yurt dışında çeşitli araştırma destekleri ile akademik kariyerine devam edebilmektedir• Biyoteknolojiye dayalı üretim ve çalışma yapan ilaç ve gıda sanayisi gibi sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile sağlık, tarım, hayvancılık ve çevre kuruluşlarının AR-GE departmanlarında uzman,

• Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanlarında hizmet veren kuruluşlarda teknik eleman olarak istihdam edilebilirler.Eğitim Süreci Nasıldır?Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde biyoloji, kimya, matematik ve bilgisayar bilimlerinin yanı sıra elektrik ve manyetizma, mikrobiyoloji, fizyoloji, gen moleküler biyolojisi ve genetik mühendisliği uygulamaları gibi dersler okutulmakta, staj ve bitirme projesi yaptırılmaktadır. Yatay geçiş imkanı vardır.

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