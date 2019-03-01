Moldova'dan gelip dolandırmışlar
Moldova'dan gelerek İstanbul'da ATM'lere yerleştirdikleri kopyalama aparatları ile 350 bin TL'lik vurgun yapan 4 Moldovalı yakalandı. Siber polisinin düzenlediği ikinci operasyonda ise bankaların benzer sayfalarını yaparak 'oltalama' yöntemiyle vurgun yapan 42 suç kaydı ve 3 aranması bulunan bir kişinin de arasında bulunduğu 2 kişi gözaltına alındı.
Bazı banka müşterileri bilgileri dışında hesaplarından yüklü miktarda para çekildiğini söyleyerek Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Ekipler, şikayetçi kişilerin para çektikleri ATM'lerdeki kamera görüntülerini inceledi. İnceleme sonunda ATM'lere kopyalama aparatları yerleştiren bazı kişiler tespit edildi. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis Moldovalı çeteye ulaştı.
Çete üyelerinin kaldıkları adresleri belirleyen ekipler operasyon başlattı. Moldovalı D.M, M.B, N.S ve E.C gözaltına alındı. Çete üyelerinin bir süre önce Moldova'dan İstanbul'a geldikleri ve yapacakları büyük vurgunun ardından ülkelerine dönmeyi planladıkları belirlendi. Çetenin kopyaladığı 215 müşterinin kartından 350 bin TL çektiği saptandı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 20 bin TL, çok sayıda kopyalama aparatı ve kopya kartlar ele geçti. Adliyeye çıkarılan D.M ve M.B tutuklanırken, E.C adli kontrolle serbest kaldı. N.S ise sınır dışı edildi.
OLTACILAR YAKALANDI
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ikinci operasyon ise bankaların benzer sayfalarını yaparak vurgun yapan 2 kişiye oldu. Ekipler, E.K ve B.Y adlı 2 kişinin, bankaların benzer sayfalarını yaparak 'oltalama' adı verilen yöntemle, ele geçirdikleri kart bilgilerini kullanarak vurgun yaptıkları tespit edildi. 2 kişinin ele geçirdikleri kart bilgilerini kullanarak internette alış veriş yaptıkları, daha sonra bu ürünleri yine alış veriş siteleri üzerinden düşük fiyata sattıkları belirlendi.
Polisin düzenlediği operasyonda, sipariş ettikleri ürünün teslimi sırasında yakalanan 2 kişinin adreslerinde ele geçen bilgisayarlarda çok sayıda kişinin kart bilgisi çıktı. Gözaltına alınan E.K'nın 42 suç kaydı olduğu ve 3 suçtan arandığı anlaşıldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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