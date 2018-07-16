Mol Gebelik (Üzüm Gebeliği) nedir? Nasıl anlaşılır?
Mol Gebelik ya da diğer bir adıyla üzüm gebeliği, hamilelik döneminde vajinadan üzüm taneciklerinin düşmesiyle ortaya saptanmaktadır. Sabahları şiddetli bulantının yaşandığı mol gebelikte, tam ve kısmi türler bulunmaktadır. Peki, mol gebelik nasıl anlaşılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Mol gebelik döllenme işlemi sırasında genetik bir hatanın sonucu olarak rahim içinde anormal doku büyümesine yol açar.Mol gebelikte trofoblast hücreleri, sağlıklı bir plesanta yerine açık üzüm salkımı görünümünde bir doku yığınına dönüşür. Mol gebeliğin 2 türü vardır.Tam mol gebelik, kısmi mol gebeliktir.
Şikayetleri: Mol gebeliğin llk işareti, bazen sürekli olabilse de çoğunlukla aralıklı kahverengi akıntı gelmesidir. Sabah bulantıları şiddetlidir
Bulguları :Gebelik ilerledikçe bebek kalp atışları fark edilemez.
Yapılacak bir ultrason muayenesinde cenine ve bebeğe ait dokunun yokluğu ve üzümcüklerle genişlemiş rahim görülebilir.
Yüksek HCG düzeyi ile birlikte yumurtalıklar da genişlemiştir.
Kan basıncı yüksekliği ,aşırı şişme ve idrarda protein
Mol gebelik yaşayan her 5 kadından birinde gebelik ilerledikçe vajinadan üzüm benzeri tanecikler düşer
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:
Molar gebeliklerin tanısı hastaların, kan testleri ve ultrasonografik incelenmesi ile netlik kazanır.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:
Rahim ağzı genişletilir ve rahim içeriği tıpkı bir düşük yada kürtaj gibi boşaltılır.
Mol gebeliklerin %10-15 i hemen büyümeyi durdurmazlar bu nedenle 1 yıl süreyle takip altında olmalıdırlar. Eğer hCG düzeyi normale dönmezse genişletme ve kürtaj yeniden uygulanır. hCG düzeyi normale dönene kadar tedavi süreci devam eder.
Molar gebelik geçiren hasta 1 yıl hamilelikten kaçınmalıdır. Bunun için doğum kontrol hapı kullanılmalıdır. Rahim içi doğum kontrol yöntemleri kullanılmaz.
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:
Hastalara negatif B-hCG sağlanmasının ardından, 1 yıl boyunca hamile kalmamaları tavsiye edilmektedir. Rahmin delinme ve kanama tehlikesi sebebi ile rahim içi araçların (spiral) kullanılması da tavsiye edilmeyecektir. Bu sebepten dolayı, kadın için korunma yolu doğum kontrol hapları olmalıdır
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