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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.07.2018 - 17:10, Son Güncelleme:

Mol Gebelik (Üzüm Gebeliği) nedir? Nasıl anlaşılır?

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Mol Gebelik (Üzüm Gebeliği) nedir? Nasıl anlaşılır?

Mol Gebelik ya da diğer bir adıyla üzüm gebeliği, hamilelik döneminde vajinadan üzüm taneciklerinin düşmesiyle ortaya saptanmaktadır. Sabahları şiddetli bulantının yaşandığı mol gebelikte, tam ve kısmi türler bulunmaktadır. Peki, mol gebelik nasıl anlaşılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Mol gebelik döllenme işlemi sırasında genetik bir hatanın sonucu olarak rahim içinde anormal doku büyümesine yol açar.Mol gebelikte trofoblast hücreleri, sağlıklı bir plesanta yerine açık üzüm salkımı görünümünde bir doku yığınına dönüşür. Mol gebeliğin 2 türü vardır.Tam mol gebelik, kısmi mol gebeliktir.

Şikayetleri: Mol gebeliğin llk işareti, bazen sürekli olabilse de çoğunlukla aralıklı kahverengi akıntı gelmesidir. Sabah bulantıları şiddetlidir

Bulguları :Gebelik ilerledikçe bebek kalp atışları fark edilemez.

Yapılacak bir ultrason muayenesinde cenine ve bebeğe ait dokunun yokluğu ve üzümcüklerle genişlemiş rahim görülebilir.
Yüksek HCG düzeyi ile birlikte yumurtalıklar da genişlemiştir.
Kan basıncı yüksekliği ,aşırı şişme ve idrarda protein
Mol gebelik yaşayan her 5 kadından birinde gebelik ilerledikçe vajinadan üzüm benzeri tanecikler düşer

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:

Molar gebeliklerin tanısı hastaların, kan testleri ve ultrasonografik incelenmesi ile netlik kazanır. 

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır:

Rahim ağzı genişletilir ve rahim içeriği tıpkı bir düşük yada kürtaj gibi boşaltılır.

Mol gebeliklerin %10-15 i hemen büyümeyi durdurmazlar bu nedenle 1 yıl süreyle takip altında olmalıdırlar. Eğer hCG düzeyi normale dönmezse genişletme ve kürtaj yeniden uygulanır. hCG düzeyi normale dönene kadar tedavi süreci devam eder.

Molar gebelik geçiren hasta 1 yıl hamilelikten kaçınmalıdır. Bunun için doğum kontrol hapı kullanılmalıdır. Rahim içi doğum kontrol yöntemleri kullanılmaz.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir:

Hastalara negatif B-hCG sağlanmasının ardından, 1 yıl boyunca hamile kalmamaları tavsiye edilmektedir. Rahmin delinme ve kanama tehlikesi sebebi ile rahim içi araçların (spiral) kullanılması da tavsiye edilmeyecektir. Bu  sebepten dolayı, kadın için korunma yolu doğum kontrol hapları olmalıdır

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