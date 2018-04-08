Moğolistan turu

Orhun Anıtları'na ve TİKA tarafından yaptırılan Bilge Kağan Müzesi'ne geçen Yıldırım, geleneksel kıyafetli müze görevlilerince karşılandı. Yıldırım'a, Moğol geleneğinde konuklara verilen değerin göstergesi olan gümüş kâsede kurutulmuş peynir ikram edildi. Göktürkler tarafından yapılan anıt mezarları inceleyen Yıldırım, TİKA'nın yaptığı çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Yıldırım, müze anı defterine özetle şu mesajı yazdı:



SAYGIYLA EĞİLİYORUM

"Büyük Göktürk Devleti'nin kağanları Bilge Kağan ve Kültigin'in bin yıllar ötesinden bize bilgelik dolu mesajlar ileten anıtlarını ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Türk ve Moğol tarihinin ortak değeri olan bu anıtların korunması gelecek kuşaklara ulaştırılması tarihimize ve atalarımıza saygının gereğidir. Atalarımızın, Türk ve Moğolların büyük tarihinin önünde saygıyla eğiliyorum." Yıldırım daha sonra Ulanbator’a 70 kilometre uzaklıktaki Bilge Tonyukuk Anıtı’na geldi. Büyük Türk devlet adamı ve başkumandan Tonyukuk’un diktiği ve tarihte Türk kelimesinin ilk kez yer aldığı anıta ilişkin yetkililerden bilgi alan Yıldırım, anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.