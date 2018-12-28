Mobil temassız ödeme yapabilmek için cep telefonlarında hangi özelliğin aktif olması gerekir?
Yakın alan iletişimi teknolojisi toplu taşıma hizmetleri, turistik alanlar, kütüphane hizmetleri gibi birçok alana yayılarak işlerimizi kolaylaştırmaktadır. Peki, mobil temassız ödeme yapabilmek için cep telefonlarında hangi özelliğin aktif olması gerekir?
Mobil Temassız Ödeme, Android ve NFC (Near Field Communication – Yakın Alan İletişimi) özelliği bulunan 5.0 ve üzeri sürümlü akıllı telefonlarda çalışmaktadır. Bu nedenle Android telefonunuzun ayarlar sekmesinden NFC özelliğini aktif hale getirmeniz gerekir. Peki, NFC nedir?
NFC yani Near Field Communication ve Türkçe ismiyle Yakın Alan İletişimi, yeni nesil bir kablosuz iletişim teknolojisidir. NFC teknolojisi temelde, NFC standartlarına uyumlu elektronik cihazlar arasında yakın mesafeli haberleşmeyi sağlar.
2002 yılının sonlarında Sony ve Philips ortaklığında geliştirilmiş ve ISO/IEC tarafından 8 Aralık 2003 tarihinde standart olarak kabul edilmiştir. 18 Mart 2004 tarihinde Nokia, Sony ve NXP tarafından NFC Forum, NFC teknolojisinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için kurulmuştur.
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