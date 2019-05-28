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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mobil katiller... Köpekleri ‘Kısırlaştırıyoruz’ diye öldürüyorlar

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Mobil katiller... Köpekleri ‘Kısırlaştırıyoruz’ diye öldürüyorlar

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, mobil faaliyet gösteren bir kısırlaştırma veterinerlik şirketinin, çeşitli illere giderek çok sayıda sokak hayvanının ölümüne neden olduğunu ortaya çıkardı. Ankara Barosu “Gittiği her yerde katliam yapıyor. Sayısız şikâyetimiz var” açıklaması yaparken, Türk Veteriner Hekimleri Birliği “Yasaya aykırı olarak klinik hizmeti vermekte. Fabrikadan seri üretim gibi kısırlaştırma operasyonları yapıyor” tepkisini gösterdi. İddialar Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

VALİLİK YASAKLADI

- Avukat Burcu Bilgiç: Ülkemize ne yazık ki mobil kısırlaştırma yapan D.V. adında bir veterinerlik var. Gittiği her yerde katliam yapıyor. Sayısız şikâyetimiz var, onlar da diyor ki -şu an adı değişti ama ‘Orman Bakanlığından ruhsatlı, gidin şikâyetinizi oraya yapın’.

- CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü: D.V. nerede?

- Avukat Burcu Bilgiç: Yıllardır çalışıyor bu. Mobil kısırlaştırma merkezi. Hatta, Muğla’da valilik girişini yasakladı ama ona rağmen hâlâ bazı illere gidiyor, çalışıyor ve arkasında böyle sayısız...

- Komisyon Başkanı Mustafa Yel: Bu, gönüllü olarak mı çalışıyor, yoksa bir kurumun ihalesi neticesinde Türkiye’de gezerek mi çalışıyor, nasıl yapıyor onu?

- Avukat Burcu Bilgiç: Gönüllü değil, hayır. Bakanlık ruhsatlı.

- Başkan Mustafa Yel: Bakanlık ruhsatlı olması ayrı bir şey de yani bunu bir şekilde finanse eden kim var? Kimden alıyor?

BAKANLIĞA RAĞMEN

- Türk Veteriner Hekimleri Birliği Genel Sekreteri Haluk Aşkar-
oğlu: Yani biz, iki ayrı yasadan faydalanarak, bir bakanlığın geçmişte iptal edilmesi, diğer bakanlığın karşı çıkmasına rağmen ruhsat alması, yasaya aykırı olarak klinik hizmeti vermekte, ücreti mukabilinde hizmet vermekte ya da... Geçmişte Çevre Bakanlığı’ndan alarak, her günde bizim veteriner hekim odalarıyla bir ‘WhatsApp’ grubumuz var, yine geldi bunlar, bir işlem yapıyor, nasıl işlem yaparız diye örnekler, şikâyet, ruhsat ve benzeri sorulana kadar atı alan Üsküdar’ı geçiyor. Ortak problemlerden biri. Yasada aslında operasyon sonrası hayvanın ne kadar süre dinlendirileceği ve postoperatif bakımdan nasıl olacağı açık olmasına rağmen, sanki böyle fabrikadan seri üretim gibi kısırlaştırma operasyonları yapıyor, ciddi bir önlem alınması gerekiyor.

- Avukat Burcu Bilgiç: O şekilde de bırakılıyor, ahırda kısırlaştırıyor bunu.

- Komisyon Başkanı Mustafa Yel: Haluk Bey’in sunumunda zaten ‘yasaklanmalı’ diye bir şey vardı.

- Avukat Burcu Bilgiç: Bakanlık tarafından ruhsatı iptal edilirse eğer bu süre zarfında, yasa çıkana kadar belki bu şekilde ölümlerin de önüne geçilebilir, böyle bir talebimiz var, ivedilikle.

UÇURUMDAN ATTILAR

- Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan: Mobil araçlarla kısırlaştırma faaliyetleri yasaklanmalıdır. Çünkü tıbbi bilime, ahlaka da tamamen aykırı olan bu yöntem hayvanların katliam şeklinde ölümlerine ve daha da vahimi belediyelerin senede bir kez araç getirip yasanın gereğini yapıyor görünmesine sebep olmaktadır. Van Çaldıran’da bir firma onlarca hayvanı katletti. Kars Arpaçay’da hayvanı aldı, üç gün bekletti çünkü izni yoktu. Kars Veteriner Hekimler Odasından izin alamadığı için getirmiş olduğu veterineri üç gün bekletti. Kars Valimiz sağ olsun, müdahale etti, durduruldu.

- EMPATİ Platformu Başkanı Barış Şengün: Bahsi geçen şirket özel şirkettir, belediyelerde mobil kısırlaştırma adı altında popülasyonu ahlaksızca dengelemeye çalışır. Van Çaldıran’da da videosu var. Köpekleri uçurumdan aşağı atarken plakasıyla beraber belirlendi. Suç duyurusu yapıldı. Hiçbir şey çıkmadı. Ve aynı şirkete, yanlış hatırlamıyorsam, Mersin Veteriner Hekimler Odası Birliği ihtar gönderdi. Aynı şirket.

İSMİNİ BİLİYORUZ

- Başkan Mustafa Yel: O şirketin ismini de biliyoruz.

- Haydar Özkan: Şu an Arpaçay’da faaliyetine devam ediyor aynı şirket.

- AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç: Arpaçay’la ilgili, belediye başkanıyla konuştum. Veteriner hekimler odası başkanı da öğrencimdir. İzin vermemiş olduğuna sevindim şu anda. Verseydi kızardım ona. Şimdi, belediye başkanı da ‘Evet bir girişimde bulundu, bir iki üç hayvanda kısırlaştırma yaptı, sonra biz fark ettik ve ilçeden gönderdik’ diyor.

İZİN VERMEDİK

- HAYKONFED Başkanı Nesrin Çıtırık: Ama Arpaçay sokaklarındaki hayvanların, kısırlaştırmaya başlamadan yarısı gitti mobil klinik tarafından.

- Yunus Kılıç: ‘Birkaç tane yaptı farkında olmadan, bizim haberimiz olduktan sonra izin vermedik’ diyor. Haberiniz olsun.”

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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