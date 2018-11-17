MOBESE’nin B’sine tutuklama kararı
MOBESE sistemini kuran ekipte yer alan ve ‘B’ye ismini veren eski istihbaratçı Emniyet Müdürü Basri Aktepe hakkında “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davada, verilen tahliye kararı üst mahkeme tarafından kaldırıldı.
TANIKLARA BASKI YAPABİLİR
Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde örgüt üyeliği suçundan yargılanan Aktepe, 7 Kasım tarihinde yapılan duruşmada ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına hukuka uygun olmadığı olmadığı gerekçesiyle itiraz etti.
İtirazı değerlendiren Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi dün akşam saatlerinde “sanığın örgüt için önemli bir yer olan TİB’de görev almış olması, sanığın eylemi olarak TİB’deki yapılanmayı planladığı iddia edilmesi, bu yönde tanık beyanlarının bulunması, dinlenilmeyen tanık beyanlarının bulunması, sanığın örgüt içindeki konumu nedeniyle tanık üzerinde etki etme durumunun bulunması” gerekçesiyle tahliye kararını kaldırdı. Mahkeme, Aktepe hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.
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