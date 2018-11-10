MOBESE’nin B’sine ev hapisli tahliye
MOBESE sistemini ve TİB’i kuran ekipte yer alan ve ‘B’ye ismini veren istihbaratçı Emniyet Müdürü Basri Aktepe, “FETÖ üyeliği” suçlamasıyla yargılandığı davada, “ev hapsi” şartıyla tahliye edildi.
Duruşmada tanık olarak dinlenen eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, sanık Aktepe için “Cemaatçi olsaydı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofislerine konulan böcekleri bulmazdı” ifadesini kullandı. Aktepe’nin örgüt üyeliği suçundan Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın duruşması geçen çarşamba günü yapıldı.
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