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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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07.02.2019 - 19:43, Son Güncelleme:

MOBESE’nin B’si için istenen ceza belli oldu

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MOBESE’nin B’si için istenen ceza belli oldu

Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) devredilen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ile Milli İstihbarat Teşkilatında (MİT) da görev yapan MOBESE sistemini kuran ekipte yer alan ve ‘B’ye ismini veren eski istihbaratçı Emniyet Müdürü Basri Aktepe'nin, "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu" gerekçesiyle 15 yıla kadar hapsi istendi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesindeki tutuklu Aktepe ve avukatının hazır bulunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Görüşte, FETÖ'nün nihai amacının anayasal düzeni ortadan kaldırmak olduğu, 15 Temmuz 2016'da darbe girişiminde bulunduğu, bunun bertaraf edilmesinin sonrasında da o tarihte MİT'te başmüşavir olarak görev yapan Aktepe'nin Kanun Hükmünde Kararname ile görevinden ihraç edildiği belirtildi.

TANIK BEYANI VE TELEFON GÖRÜŞMELERİ

Sonrasında Aktepe hakkında FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle kamu davası açıldığı ifade edilen görüşte, Aktepe'nin FETÖ yapılanması içinde yer aldığına ilişkin tanık beyanları bulunduğu, örgütün bazı tepe yöneticileriyle telefon görüşmelerinin tespit edildiği kaydedildi.

Dosya kapsamına göre Aktepe'nin "örgüt üyesi olduğunun anlaşıldığı" bildirilen görüşte, sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması, "örgütteki konumu ve alabileceği ceza miktarı" dikkate alınarak, tutukluluğunun devamı istendi.

Mahkeme, Aktepe ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verdi. Aktepe'nin tutukluluğunun devamını da kararlaştıran mahkeme, davayı erteledi. 

MOBESE’nin B’sine tutuklama kararı
MOBESE’nin B’sine tutuklama kararı
 

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