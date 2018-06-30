MKYK mesajları: Artık yerel seçime hazırlanacağız

AK Parti’nin önceki gün yapılan MKYK toplantısında, Seçim İşleri Başkanlığı ve Seçim Koordinasyon Merkezi, seçimlerde partinin aldığı oy oranlarına ilişkin rakamsal döküm sundu.

Oy kaybedilen ve oyların arttırıldığı illere ilişkin değerlendirme yapıldı. Erdoğan’ın, açıklanan sonuçlardan memnun olmadığı belirtildi. Erdoğan, sunumların arasında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Seçimlerde verilen mesajı iyi değerlendirip yolumuza devam edeceğiz. Seçim atmosferinden çıktık diye durmayacağız, tam tersine hazır seçim atmosferi varken, yerel seçimlere hazırlanacağız. Bu aşamada, yerel seçimlerde halkın tercih edeceği, vatandaşın sevdiği adayları bulmaya çalışacağız. Hızla yerel seçimlere odaklanacağız. 24 Haziran seçimlerinde sandıktan çıkan mesajın gereğini yapıp yerel seçimlere gideceğiz. Kongreyi de o yüzden erkene alıyoruz zaten.

Kongrede kadrolarımızı belirleyip seçim çalışmalarına başlayacağız.” Erdoğan’ın bu sözleri, 2019 mart ayında yapılacak yerel seçimlerin erkene alınmasına ilişkin iddiaları gündeme getirdi. Ancak konu MKYK’da gündeme gelmedi. Bazı siyasiler, yerel seçimlerin Ekim - Kasım 2018’e kaydırılıp, 4-5 ay sonra yapılacağını iddia ediyor. Bunun için muhalefetin de desteğiyle anayasa değişikliği gerekiyor.

Parti kurmayları, ağustosta yapılacak büyük kongrenin ardından 2-3 ay gibi sıkışık bir sürede yerel seçimlere hazırlanmanın zor olduğunu dile getirirken, 24 Haziran’da yapılan seçimlere yönelik hataların da zaman darlığından kaynaklandığını öne sürüyor. Ancak siyasiler, genel seçimler için de tam tersi açıklamalar yapıldığını, buna rağmen seçimin erkene alındığını anımsatıyor. Siyasiler, kararı ekonomideki gidişatın belirleyeceğini dile getiriyor.

YEMİN SONRASI YOĞUN

AK Parti, yeni dönem için yol haritasını belirledi. Hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili yeminin ardından, partinin grubu toplanacak. Seçim sonuçlarından sonra Erdoğan ilk kez grubuyla bir araya gelecek. AK Parti, bu toplantıda hem TBMM başkan adayını, hem de grup başkanını belirleyecek. Meclis Başkanlığı için Yıldırım Akbulut, Grup Başkanlığı için Bekir Bozdağ’ın adı üzerinde duruluyor. Grup başkanlığına seçilecek ismin görevi ‘geçici’ olacak. AK Parti seçimlerden önce yaptığı çalışmalarda, partinin genel başkanının milletvekili seçilmemesi durumunda, ‘grup başkanı’ olabilmesine imkân veren bir düzenleme öngörmüştü. AK Parti’nin Erdoğan’ı grup başkanı yapmak için düşündüğü bu formül, içtüzüğe yansıtılırsa, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partilerinin ‘grup başkanı’ olabilecek.