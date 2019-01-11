MKYK mesajı: Terör koridoruna izin vermeyiz
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, AK Parti MKYK’da dış politikadaki gelişmeleri değerlendirirken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton başkanlığındaki ABD heyetinin Suriye’den ABD askerlerinin çekilme sürecine ilişkin yaptığı ziyaretle ilgili de açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, “Zaten görüşmeden bir sonuç beklemiyorduk. Zamana ihtiyaç var. Ziyarete gelenler muhatabımız değildi, İbrahim (Kalın) Bey’e havale ettik. Biz ısrarımızı sürdüreceğiz. Türkiye’nin tavrında bir değişiklik yok. Kararlılığımızı sürdüreceğiz, terör koridoruna izin vermeyeceğiz” dedi. Toplantıda yapılan değerlendirmelerde, sorunların bilinen klasik ABD politikasıyla, ABD Başkanı Trump yönetiminin politika anlayışındaki farklılıktan kaynaklandığı dile getirildi. Bazı üyeler de ABD’nin amacının Kürt bölgesini korumak olduğunu savundu. AK Parti kurmayları, Türkiye’nin Suriye’deki yeni durumla ilgili net tavır sergilediğini belirterek, “Türkiye’nin tehdit algısı çok yüksek ve bunun için iyi nedenleri var. Türkiye kenarda durup bekleyecek bir ülke olmadığını gösterdi. ABD’nin açıkladığı pozisyonunun gereğini yapmasını bekliyoruz” dedi.
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