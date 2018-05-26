MKE'deki kaza 6 ayda 6'ncıymış

Kazanın ardından Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, kurumlara kaza riskini azaltma yükümlülüğü getiren yönetmeliğin dört kez ertelendiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Bu tür faciaların önlenmesi her zaman mümkün. İşletmelerin bu alanda yatırım yapmaları gerekiyor. Konuyla ilgili yönetmelik de ilk kez 2010 yılında yayınlanmasına karşın, dört kez değişti ve ertelendi. Oysa büyük fabrikaların, bu tarihe kadar kaza önlemeye yönelik politikalarını tamamlamış olmaları gerekiyordu. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelere ceza verilmesi gerekirdi.”



‘GEÇMİŞE DÖNÜK AF ÇIKARILDI’

“Üstelik, son ertelemede verilen sürenin dolmasından yedi ay sonra yani geçen yıl temmuz ayında Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte, ‘31 Aralık 2016’dan bu yana yürütülen işlemler hüküm ifade etmez. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilen güvenlik raporları kuruluşlara iade edilir’ denilerek geçmişe yönelik af getirildi. Yönetmelik, işletmelerin yanı sıra AFAD, Çalışma ve Sosyal Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yükümlülükler getiriyor. İşletmelere zorunluluk getirilmediği sürece bu tür kazaların önüne geçilemez. Bir an önce bu mevzuatın, kaza risklerini azaltmaya yönelik maddelerinin yürürlüğe girmesi gerekiyor.”



Petrol-İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Mustafa Mesut Tetik de son üç ayda dört kez MKEK’e giderek yetkililerle görüştüklerini belirterek şu bilgileri verdi: “Önlem alın dedik ama hâlâ önlem alınmıyor. Yanmalar, asit sıçramasından dolayı görme kaybı olanlar var. Tüm görüşmelerimizde iş sağlığı konusuna detaylarıyla değindik. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın müzisyenleri ağır ve tehlikeli işçi statüsüne alındı ama maalesef MKEK’te patlayıcı ve asitle çalışanlar bu statüye alınmıyor. Keşke bağımsız, örneğin TBMM’den bir heyet de olabilir MKEK’i bir ziyaret etse. Komplekse girdiğiniz andan itibaren 1940’ların fabrikasına girmiş gibi oluyorsunuz. Hiçbir modernizasyon yok.”











