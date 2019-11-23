MKE Ankaragücü Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
MKE Ankaragücü Trabzonspor maçı ile bugün iki takım karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki MKE Ankaragücü Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Trabzonspor, Ankaragücü ile Süper Lig'de karşılaştığı son 12 maçın 11'inde ve son altı maçta yenilmedi. Ankaragücü, rakibini Mayıs 2010'dan bu yana mağlup edemiyor.
Ankaragücü, Trabzonspor'u ağırladığı son 10 maçın birini kazanabildi ve sadece kazandığı maçta kalesini gole kapatabildi. Evinde oynadığı son 12 maçın 10'unda yenilmeyen Ankaragücü, bundan önceki 21 maçın sadece üçünü kazanabilmişti. 1 Aralık 2018'den bu yana Süper Lig'de çıktığı her deplasman maçında gol atmayı başaran Trabzonspor, bu alanda ligde devam eden en uzun serinin sahibi.
MKE Ankaragücü Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
MKE Ankaragücü Trabzonspor maçı bugün saat 17:30 başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Süper Lig'deki son maçında Alanyaspor'u 1-0 yenen ve 16 maç sonra kalesini gole kapatan Trabzonspor, Aralık 2018'den bu yana ilk kez art arda iki maçta gol yememek için sahaya çıkacak. Ankaragücü bu sezon ligin en az gol atan takımı. Trabzonspor ise Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'nin ardından ligin en golcü ekibinden biri. Bordo mavililer, 2010/11 sezonundan bu yana ilk 11 haftalar itibarıyla en fazla gol attığı sezonu yaşıyor.
Ankaragücü bu sezon Süper Lig'de topa en az sahip olan, en düşük pas yüzdesiyle oynayan ve en az net gol pozisyonuna giren takım. Trabzonspor bu sezon ligde öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım. Bu alanda ikinci sırada Ankaragücü yer alıyor. Bu sezon Süper Lig'de rakiplerine en fazla çalım atan oyuncu Trabzonspor forması giyen Anthony Nwakaeme. Bu sezon Süper Lig'de en fazla ikili mücadele kazanan ve top kapan oyuncu, Ankaragücü forması giyen Stelios Kitsiou.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle