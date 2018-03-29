MİT’ten ‘6’lı’ FETÖ seferi

TÜRK adli ve güvenlik makamları, Kosova makamlarıyla uzun süredir yürüttüğü çalışma ve irtibat sonucu 6 FETÖ mensubunun yerlerini net olarak belirledi. Kosova makamlarına FETÖ’cüler hakkındaki suçlamalar ve arandıklarına dair resmi belgeler iletildi. Kosova ilgili makamlarından dün sabah için “olur” mesajı gelmesinin ardından, sabah erken saatlerde Türkiye’den kalkan özel bir uçak Priştine Havaalanı’na inerek gelecek ‘6’lı paket’i beklemeye başladı. Kosova istihbarat ve polis teşkilatı, Türk makamlarının verdiği açık adreslere sabah erken saatlerde baskın yapıp, FETÖ’cüleri gözaltına aldı. Kelepçelenen 6 FETÖ’cü gözaltına alınır alınmaz hemen Priştine Havaalanı’nda bekleyen özel uçağa getirildi. Türkiye’ye getirilen Cihan Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina, MİT elemanları tarafından İstanbul’da polise teslim edildi.

AVRUPA’DAKİ İLK OPERASYON

MİT’in Kosova makamlarıyla işbirliği içinde düzenlediği operasyonun, FETÖ’ye Avrupa kıtasında düzenlenen ve sonuç veren ilk baskın olması nedeniyle büyük önem taşıdığı belirtildi. Kosova’da yapılan bu operasyonla FETÖ’nün özellikle Balkanlardaki önemli bir sacayağının çökertildiği vurgulandı. FETÖ’nün Balkanlarda Kosova’nın yanı sıra Arnavutluk ve Bosna Hersek’te de yoğun şekilde örgütlü olduğu biliniyor.

KAÇIŞLARI DÜZENLİYORLARDI

6 FETÖ’cünün Balkan ülkelerindeki faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye’deki örgüt elemanlarının Avrupa ülkeleri ile ABD’ye kaçırılmasını da organize etmekle görevli olduğu belirtildi. Cihan Özkan’ın Balkan ülkelerinde toplanan himmet paralarını yöneterek bunları örgüt elebaşlarının bulunduğu Pensilvanya’ya aktardığı tespit edilirken, Kosova gençlik yapılanmasından sorumlu olan Kahraman Demirez’in de Balkan ülkelerinde aktif şekilde çalışarak örgüte çok sayıda katılım sağladığı belirlendi.Hasan Hüseyin Günakan’ın da bölgedeki okul yapılanmalarında öğretmenlerden sorumlu olduğu ortaya çıktı.

HABERAL RAPORUNU VERMİŞTİ

Kosova’da yakalanan FETÖ’cülerden Osman Karakaya’nın kardiyolog olduğu ve Ergenekon Davası’ndan tutuklanıp hapiste yatan Mehmet Haberal’ın sağlık sorunları nedeniyle hastanede kalmasını önleyen “Sağlığında ve kalbinde herhangi bir sorun yok” raporu hazırlayan kişi olduğu öğrenildi. Karakaya’nın, Ergenekon davası sürecinde aktif rol üstlendiği, söz konusu dönemde İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda FETÖ/PDY lehine raporlar düzenlediği, bu nedenle kendisine örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından plaket verildiği de tespit edildi.