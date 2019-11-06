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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
06.11.2019 - 09:37, Son Güncelleme:

Mitolojik sembollü VİP uyuşturucu yakalandı

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Jandarma ekipleri İstanbul’da ilginç bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Ekipler, özel müşteriler için hazırlanmış üzerinde mitolojik figürlerin bulunduğu çok sayıda uyuşturucu paketi ele geçirdi. İki şüpheli tutuklandı.

İran’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeyi kullanmış oldukları TIR’ın özel bölmelerine gizleyen E.N. ve S.N.’yi izlemeye alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler üzerinde teknik ve fiziki takip başlattı. Jandarma ekipleri şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Avrupa ülkelerine götüreceğini belirledi. Ekipler takip sonucunda uyuşturucu maddenin naklinde kullanılacak şüpheli aracı belirledi ve söz konusu aracı da takibe aldı.

Mitolojik sembollü VİP uyuşturucu yakalandı

Semboller dikkat çekti

Uzun bir süre aracı fiziki olarak takibe alan Jandarma ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeyken şüpheli araca operasyon düzenledi. Şüphelileri etkisiz hale getiren jandarma ekipleri, dedektör narkotik köpekleri Vadi ve Avcı’nın da katılımıyla söz konusu TIR’ı didik didik aradı.

Mitolojik sembollü VİP uyuşturucu yakalandı

Narkotik köpeklerinin şoför koltuğunun alt kısmında oluşturulmuş gizli bölmeye tepki vermesi üzerine aramalar bu bölgede yoğunlaştı. Gizli bölmede, 199 adet paketlenmiş halde toplam 102 kilo eroin bulundu. Jandarma ekipleri ele geçirilen uyuşturucular üzerindeki incelemelerde çeşitli mitolojik semboller, figür ve mühür kullanılarak paketlenen uyuşturucuların Avrupa ülkelerindeki bazı özel müşteriler için hazırlandığını belirledi. Yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mitolojik sembollü VİP uyuşturucu yakalandı

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