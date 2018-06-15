'Mitinglere SEGBİS'le bağlansın'

HDP, tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın, İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Mardin’de yapılacak mitinglere katılabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.
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