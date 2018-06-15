'Mitinglere SEGBİS'le bağlansın'

HDP, tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın, İstanbul, Gaziantep, İzmir ve Mardin’de yapılacak mitinglere katılabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Başvuruda, Demirtaş’ın mitinglere bizzat katılmasının sağlanması, aksi takdirde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılımının sağlanması için gerekli işlemlerin yapılması istendi.