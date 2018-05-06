Mitinglerde video konferans talebi

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, adaylığıyla ilgili değerlendirmelerini avukatı aracıyla paylaştı. “Bu koşullarda aday olmak benim tercihim değil” diyen Demirtaş, özetle şöyle devam etti: “Tutuklu da olsam halka karşı sorumluluğumu yerine getirmek için elimdeki her imkânı kullanırım. Buradaki koşullar çok zor ve imkân adına hiçbir şey yok. Avukatlarım ve HDP, YSK’dan bazı taleplerde bulunacaklar yakın zamanda. TRT’den propaganda, mitinglere video konferans ile veya bizzat katılım gibi şeyler. Ama asıl kampanya öncüleri, genç arkadaşlarım ve kadınlar olacak. Bu konuda çok iddialıyım. İkinci turda da herkesin desteğini alacağımdan emin olabilirsiniz. Seçimi biz kazanacağız.”