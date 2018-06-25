Miting yaptığı 33 şehrin 28’inde ipi göğüsledi

Erdoğan’ın halkla buluştuğu İzmir ve Muğla’da CHP’nin adayı Muharrem İnce; Mardin, Diyarbakır ve Van’da HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş en yüksek oyu aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iller içinde en yüksek oy oranına yüzde 82.1’le Bayburt’ta, yüzde 77 ile Gümüşhane’de, yüzde 76.9’la memleketi Rize’de ve 76.1’le Aksaray’da ulaştı. Erdoğan’a en düşük oy veren iller ise sırasıyla yüzde 18’le Tunceli, yüzde 29’la Kırklareli, yüzde 31’le Edirne ve yüzde 32 ile İzmir ve Muğla oldu. Erdoğan’ın düşük oy aldığı şehirlerde ipi CHP adayı İnce göğüsledi. Erdoğan, ilçeler arasında en çok oyu ise 96.8’le Şanlıurfa’nın Harran ilçesi ve yüzde 94.5’le Adıyaman’ın Sincik ilçesi ile yüzde 94.2’yle de Akçakale’den aldı. Erdoğan, 2014’teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Sincik’te rekor oy oranına ulaşmıştı.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDEKİ TABLO

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde kritik önem taşıyan İstanbul’un 39 ilçesinden 27’sinde birinci çıktı. Erdoğan’a en büyük desteği yüzde 68.7’lik oy oranıyla Sultanbeyli verdi. Erdoğan, Ankara’da CHP’li seçmenin ağırlıkta olduğu Çankaya dışındaki tüm ilçelerde ilk sırayı aldı. Erdoğan, İzmir’de Kemalpaşa, Bayındır ve Kiraz ilçelerinde en yüksek oyu topladı.