"MİT'in yapacağı daha çok iş var"

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, MİT’in kuruluşunun 93’üncü yıldönümünde ‘Kale’ olarak adlandırılan Ankara Bağlıca’daki yeni binasını açtı. Erdoğan, buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi: “Doğu Akdeniz’de ülkemiz aleyhinde oluşturulan bölgesel ittifakların ve güç mücadelesinin sonucu yakın geleceğimiz için hayati öneme sahiptir. Bölgesel ve küresel güçlerin coğrafyamızdaki rekabetinin yol açtığı karmaşık ve değişken tablo karşısında elimiz, kolumuz bağlı duramayız. Kendi oyun planımızı geliştirmeye ve hayata geçirmeye mecburuz. Böyle zorlu bir dönemde Milli İstihbarat Teşkilatımız yürüttüğü cansiperane çalışmalarla bize gerçekten çok büyük destek sağlıyor.

ÖRGÜTE DARBE VURDU

Teşkilatımız son dönemde PKK’nın lider kadrosuna yönelik olarak Kuzey Irak’ta yaptığı operasyonlarla kendini en güvenli hissettiği yerleri örgütün adeta başına geçirmiştir. Elde edilen istihbaratlar İHA ve SİHA’lar aracılığıyla operasyona dönüştürülerek örgüte çok büyük kayıplar verdirilmiştir. Bu tablo, ülkemizin teknoloji ile istihbaratı bir arada kullanma kabiliyetinin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından çok önemlidir.

CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

Teşkilatımız FETÖ’nün haberleşme sistemi ByLock’u ve mahrem yapılanmasını çözerek devlet sisteminden bu büyük belanın temizlenebilmesi için gereken altyapıyı oluşturmuştur. FETÖ’nün yurtdışı ayağına yönelik çalışmalarıyla da pek çok örgüt mensubunun ülkemize iadesini sağlamıştır. Cemal Kaşıkçı cinayetinde teşkilatımızın oynadığı rol, uluslararası düzeyde ülkemizin yüzünü ağartacak mükemmelliktedir. Teşkilat olayın başından sonuna kadar her düğümü hızlı bir şekilde çözerek hem bu kanın üzerimize sıçramasını engellemiş, hem de muhataplara Türkiye’nin ağırlığını hissettirmiştir.

ŞİMDİ DE LİBYA’DA

Çatışma bölgelerinde de çok büyük hizmetler ifa eden teşkilatımız, adeta ‘akıncı’ rolü oynayarak güvenlik güçlerimiz sahaya inmeden önce zemini hazırlamaktadır. Özellikle Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan teşkilatımızın, sınır ötesi harekâtlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği bulunuyor. Şimdi de Libya’da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor.

DAHA DA ETKİN OLACAK

Milli İstihbarat Teşkilatımızın ülke içindeki görevlerini azaltarak, yurtdışı operasyon kabiliyetini artırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde yurtdışında daha fazla örtülü faaliyet yürüten, teknik ve siber istihbaratta daha etkin bir istihbarat yapısı hedefliyoruz. Sorunların üstesinden gelebilmek, devletimizin bekasını ve milletimizin geleceğini güvence altına alabilmek için orta ve uzun vadede bu kabiliyete sahip olmaya mecburuz. Üstelik bu mücadeleyi sadece sahada değil, sanal ortamda da yürütmemiz gerekiyor. İnternetin teröristlerce ve casuslarca oldukça etkin şekilde kullanıldığı bir dönemde, teşkilatın siber alana daha fazla eğilmesi kaçınılmazdır. Görüldüğü gibi yapacak çok işimiz var.”

DİNLEME, SIZMA ARTIK İMKÂNSIZ

MİT eski binayı 1970’li yıllardan beri merkez olarak kullanıyordu. Zamanla çevresi binalarla kuşatılan MİT, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında havadan saldırıların hedefi olmuştu.

MİT’in yeni binası, daha önce Zırhlı Birlikler’e ait 5 bin dönümlük alana inşa edildi. Burası TBMM’nin kurulduğu arazinin 10 katından fazla büyük.

Yerleşkenin çevresi 3 metre yüksekliğinde beton duvar ve dikenli telle çevrili. Ayrıca kameralar ve dinlemeyi önleyen sinyal kesici sistemler bulunuyor.

Bina, sızmalara karşı özel olarak tasarlandı. İç içe katmanlar şeklindeki yapıldı.