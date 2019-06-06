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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
06.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

MİT’in Azerbaycan’dan getirdiği kritik isme dava: 15 yıl hapis talebi

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
MİT’in Azerbaycan’dan getirdiği kritik isme dava: 15 yıl hapis talebi

Azerbaycan’daki FETÖ yapılanması içerisinde yer aldığı belirtilen ve MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye’ye getirilen şüpheli Mehmet Gelen hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İtirafçı olmak isteyen Gelen’in talebi, paylaştığı bilgilerin yetersiz olması gerekçesiyle kabul edilmedi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’nın hazırladığı iddianamede, 29 Aralık 2018’de yakalanan ve 4 Ocak’ta tutuklanan Mehmet Gelen’in ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan, 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamede ‘şüpheli Gelen’in FETÖ’nün Azerbaycan yapılanması içerisinde yer aldığı, ByLock kullancısı olduğu, örgüt ile iltisaklı üniversitede eğitim gördüğü, örgüte ait yurtlarda kaldığı, Azerbaycan’da örgüte ait okullarda öğretmenlik yaptığı, himmet adı altında örgüte para yardımında bulunarak maddi destek sağladığı’ iddia edildi. İddianamede ‘Gelen’in, 2014 yılı Şubat-Mart-Nisan aylarında Bank Asya hesabında örgüt liderinin çağrısı üzerine artırım yoluna da giderek örgüte maddi destek sağladığı’ da ifade edildi.

İTİRAFÇILIĞI KABUL EDİLMEDİ

Gelen’in sahte İsrail pasaportu ile Almanya’ya geçmek isterken Belarus’ta yakalandığı, itirafçı olmak istediği, 18 FETÖ mensubu hakkında bilgiler vererek teşhiste bulunduğu belirtildi. İddianamede, Gelen’in etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebi ‘7 yıl yurtdışında bulunan ve örgüt ile iltisaklı kurumlarda çalışan şüphelinin sadece 18 kişiyi teşhis etmesi ve bu şüphelilerin 12 tanesi hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği nedeniyle soruşturma bulunduğunun tespit edilmesi” gerekçesiyle kabul edilmedi.

FLÜTÜN DO NOTASI

Gelen ifadesinde, yakalandığında üzerinde ele geçirilen sahte İsrail pasaportunu Alim D. isimli şahısla yaptığı görüşme neticesinde tanımadığı bir şahıstan 5 bin dolar karşılığında aldığını, 2012-2013 yıllarında telefon hattına ‘ByLock’ ve ‘defne’ isimli programı yükleyerek kısa bir süre kullandığını anlattı. Gelen, Banka Asya’daki hesabındaki para artışının ise örgüt liderinin çağrısı üzerine olmadığını iddia ederek “Evlendikten sonra takılan altınları bozdurarak, devlet teşvik ettiği için bu hesaba yatırdım” dedi.

Gelen, irtibatı belirlenen, FETÖ üyeliği nedeniyle hakkında işlem yapılan Tekin T.’nin, eşinin kardeşi olduğunu, eşi ile bu şahıs arasındaki para ilişkisini bilmediğini, eşinin para gönderirken neden ‘flütün do notası’ yazdığını bilmediğini de belirterek, “Eşim o tarihlerde flüt çalıyordu, belki aralarında espri konusudur” diye konuştu.

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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