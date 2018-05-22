Mithat Aynacı’nın cezası belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal teşebbüsü ile Esenler Birlik Köprüsü'ndeki olaylarda 5 kişinin şehit edilmesine ilişkin, aralarında tankın içinden çıkan eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı'nın da bulunduğu 67 sanığın yargılandığı davada, "anayasayı ihlal" suçundan 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Bakırköy Adliyesi Konferans Salonunda yapılan duruşmada, mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Heyet, sanıklar eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, yarbay Osman Akkaya, yarbay Fatih Sönmez, yüzbaşı Serdar Değirmendere, üsteğmen Bora Serhat Seçkin, üsteğmen Burak Uluçınar, astsubay Maksut Keleşoğlu, uzman çavuşlar İdris Yeter, Mehmet Umur, Özgür Akkaya ve Ömer Kalın'a "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Sanık Mehmet Umur'un suçun işlenmesinden sonraki tutum ve davranışlarıyla mahkemedeki tutum ve davranışları lehine takdiri indirim yapılarak cezası müebbet hapis cezasına çevrildi.

Sanıklar Fatih Sönmez, Serdar Değirmendere, Maksut Keleşoğlu, Ömer Kalın ve İdris Yeter'e maktul Hüseyin Kısa, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu, Muhammet Aksu, Türkmen Tekin'i "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı dörder kez müebbet hapis cezası veren heyet, Fatih Sönmez hakkında ayrıca maktul Ahmet Kocabay'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası kararlaştırdı.

Sönmez, Değirmendere, Keleşoğlu, Kalın ve Yeter'e, 38 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı toplam 369 yıl hapis cezasına hükmeden heyet, ayrıca Fatih Sönmez'e 2 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 30 yıl hapis cezası verdi.

Sanıklar Fatih Sönmez, Serdar Değirmendere, Maksut Keleşoğlu, Ömer Kalın ve İdris Yeter'e 5 kişiye karşı "kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı toplam 4 yıl 4 ay hapis cezasını kararlaştıran heyet, ayrıca Fatih Sönmez'i, 2 kişiye karşı "kasten yaralama" suçundan da 3 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Sanıklar Sönmez, Değirmendere, Keleşoğlu, Kalın ve Yeter'e, 24 müdahilin araçlarını tankla ezdikleri gerekçesiyle "mala zarar verme" suçundan ayrı ayrı toplam 36 yıl hapis cezası veren heyet, sanık Mehmet Umur'a ZPT ile 1 müdahilin aracını ezdiği için 10 ay hapis cezası verdi.

Serdar Değirmendere'ye "kasten yaralama" suçundan 13 ay 15 gün hapis cezasına hükmeden heyet, sanıklar Özgür Akkaya ve Mithat Aynacı'ya "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası kararlaştırdı.

Sanık Mithat Aynacı'ya "hakaret" suçundan 7 ay hapis cezasına karar veren heyet, sanıklar Mithat Aynacı, Osman Akkaya, Fatih Sönmez, Serdar Değirmendere, Bora Serhat Seçkin, Burak Uluçınar, Maksut Keleşoğlu, İdris Yeter, Mehmet Umur, Özgür Akkaya ve Ömer Kalın'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Tutuklu sanıklar Ferdi Ayan, İhsan Özyurt, İsmail Sezer, Mücahit Bozkurt, Ömer Akyel ve Yasin Yılmaz'ın tahliyesine karar verildi.

Sanık eski emniyet müdürü İsmail Uğuz hakkında bütün delillerin toplanamamış olması nazara alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilip dosyası ayrıldı.

Heyet, diğer sanıkların beraatine karar verdi.