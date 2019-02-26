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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (AA) - CANKUT TAŞDAN
26.02.2019 - 09:34, Son Güncelleme:

MİT'e 2018'de ihbar yağdı 

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MİT'e 2018'de ihbar yağdı 

MİT'in internet sitesi üzerinden 2018'de FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ ile ilgili gelen ve işleme alınan 6 bin ihbar operasyona dönüştürüldü. Kuruma, "Kamuya alımda güvenlik tahkikatı sonucum nasıl çıktı?", "MiT'in çalışma koşulları nasıl?", "Beni MİT'e alır mısınız?", "Hakkımda bir soruşturma yürütüyor musunuz?" gibi soruların da yer aldığı 3 bin 262 bilgi edinme başvurusu yapıldı.

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) internet sitesi üzerinden geçen yıl FETÖ/PDY, PKK ve DEAŞ ile ilgili gelen ve işleme alınan 6 bin ihbar operasyona dönüştürüldü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, teşkilatın "www.mit.gov.tr" internet adresi, 2018'de bir milyonun üzerinde ziyaretçi tarafından tıklandı.     

Siteyi ziyaret edenler, MİT'e ihbar, kariyer ve bilgi edinme amaçlı başvuruda bulundu.      

TERÖRLE MÜCADELEDEKİ BAŞARI İHBARLARA YANSIDI     

Başvurular ciddiyetle incelemeye alındı, terör örgütleri FETÖ, DEAŞ ve PKK'ya yönelik ihbar ve bilgilerden gerekli görülenlerle ilgili özel çalışmalar gerçekleştirildi.     

Bu doğrultuda ihbarlardan 6 bini işleme alınarak ilgili güvenlik birimleriyle paylaşıldı ve operasyona dönüştürüldü. Bu sayede, FETÖ/PDY içindeki kripto bazı isimler tespit edilerek haklarında adli süreç başlatılırken PKK ve DEAŞ'ın yurt içi ve yurt dışındaki yapılanmalarına ağır darbeler indirildi.     

Kuruma gelen ihbar sayısında bir önceki yıla göre azalmanın olması dikkati çekti. Başarılı operasyonlarla örgütlerin zayıflamasının ihbar sayısının azalmasına neden olduğu belirtildi.     

 MİT HAKKIMDA BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR MU?     

Olağanüstü Hal sonrası yasal düzenlemeyi içeren, "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 30'uncu maddesine yeni fıkralar eklendi.     

Böylece MİT, "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" kapsamı dışına çıkarıldı.     

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasına kadar geçen 7 aylık süreçte, "Kamuya alımda güvenlik tahkikatları sonucum nasıl çıktı? ", " MİT'in çalışma koşulları nasıl?", "Beni MİT'e alır mısınız?", "Hakkımda bir soruşturma yürütüyor musunuz?" gibi sorular için 3 bin 262 bilgi edinme başvurusu yapıldı.     

Bu kapsamdaki başvurulardan bin 504'üne cevap verildi.     

MİT'İN "E- MÜZE"SİNE YOĞUN İLGİ     

Sitenin en çok ilgi gören bölümlerinden biri de Mart 2018'de erişime açılan "e-müze" oldu. Teşkilatın yaklaşık 100 yıllık geçmişine ait fotoğraflarının ve hikayelerinin sergilendiği MİT'in e-müzesinin ziyaretçi sayısı 9 ayda 22 bin kişiye ulaştı.      

MİT'TE KARİYER İLANLARINA YOĞUN İLGİ

Öte yandan, milli güvenliği ilgilendiren pek çok çalışmaya imza atan MİT'te çalışmak isteyenler geçen yıl da teşkilata yoğun ilgi gösterdi.     

Kuruma 2018'de iş başvurusunda bulunanların sayısı 2017 ile aynı oranda gerçekleşti.     

15 Temmuz'dan sonra vatandaşın devlete hizmet etme isteğindeki artışın MİT'e yönelik iş başvurularına yansıdığı görülürken, başvurularda yaş ortalamasının 20-30 arasında olması dikkati çekti.     

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