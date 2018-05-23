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    MİT ve Genelkurmay binalarını vuran pilotlara istenen ceza belli oldu

    Özkan ARSLAN, ANKARA (DHA)
    23.05.2018 - 11:38 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara'da birçok kurumu bombalayıp, darbeye karşı gelen vatandaşların üzerine ateş açan helikopter pilotlarının da bulunduğu 151 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Orgeneral Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne getiren eski pilot albay Uğur Kapan'ın 29 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

    Savcı, 86 sanık için birer kez, 36 sanık için ise 4 ile 29'ar kez arasında değişen ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 5 bin 736 yıla kadar hapis cezası istedi. 6 sanığın 22.5 yıla kadar cezalandırılmasını isteyen 21 sanığın beraatını istedi. Savcı firari 2 sanığın dosyasının ayrılmasını talep etti.

    ORGENERAL AKAR'I GETİREN PİLOT DA VAR

    29'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 bin 736 yıl hapsi istenen sanıklar arasında Orgeneral Hulusi Akar'ı Akıncı Üssü'nden Çankaya Köşkü'ne getiren eski pilot Albay Uğur Kapan ile eski albaylar Mustafa Durmuş ve Oğuz Yalçın da var.

    Etiketler: Mit , Genelkurmay Başkanlığı , 15 Temmuz Darbe Girişimi , gündem
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