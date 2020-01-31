MİT ve emniyet ortak operasyonla yakaladı! 2 yıldır aranıyorlardı

AA muhabirin aldığı bilgiye göre, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde Yenimahalle'deki bir evde FETÖ'nün 2 firari şüphelisinin gizlendiğini tespit etti.



Söz konusu eve yapılan baskında, A.K ve eşi A.K, gözaltına alındı. A.K'nin ByLock programı kullanıcısı ve örgütün Ankara'da okuyan yabancı öğrencilerinden sorumlu olduğu belirlendi. Şüphelilerin, 2 yıl önce aralarında Fetullah Gülen'in yeğeni Selman Gülen'in de bulunduğu 87 kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan operasyonun firarileri olduğu öğrenildi.