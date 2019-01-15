MİT TIR’ları kumpasına 3’üncü iddianame: Jandarma bilgilerini Almanya’ya götürüp oturma izni almış
MİT TIR’larının FETÖ terör örgütü üyelerince durdurulmasına ilişkin hazırlanan 3’üncü iddianamede, operasyon öncesinde yapılan toplantılar, sonrasındaki yurtdışı trafikleri, organizasyon aşaması ve örgüt şeması detaylandırıldı. MİT’e yönelik operasyonu organize eden FETÖ ekibindeki ‘imam’lardan Bayram Andaç’ın Jandarma personeline ait fişleme bilgilerini Almanya’ya götürdüğü ve karşılığında oturma izni aldığı tespit edildi. İşte iddianameye göre MİT TIR’ları operasyonunun öncesi ve sonrası...
DİYARBAKIR’DA TOPLANTILAR
MİT TIR’larına operasyon yapılmasına ilişkin kararlar, Diyarbakır Diclekent Villaları’nda ‘güvenli ev’ olarak nitelendirilen ve sadece bu toplantılar için kiralanan evde alındı.
MİT TIR’ları FETÖ gündemine 2013 Ağustos’ta girdi. Örgütün ‘Kara Kuvvetleri imamı’ olan ‘Hacı Murat’ kod adlı Ali Semerci, bir sınır kapısında görev yapan subayın verdiği bilgileri toplantıda açıkladı. İddiaya göre Suriye tarafına TIR’larla sevkıyat yapılıyordu.
Örgütün ‘Güneydoğu MİT imamı’ Mustafa İlhan bunu doğruladı ve MİT’in Hatay Reyhanlı’da depo kurduğu bilgisini verdi. Konunun Fetullah Gülen’e aktarılmasına karar verildi.
TALİMAT GÜLEN’DEN
Örgütün yöneticilerince kullanılan SHU isimli kriptografik haberleşme programıyla örgütün ‘Emniyet imamı’ olan ‘Kozanlı Ömer’ kod adlı Osman Hilmi Özdil ile Ali Semerci, Gülen’le temas kurdu. Gülen, “TIR’lara bu aşamada müdahale edilmesin ancak hareketlilik takip edilsin” talimatı verdi.
2013 Eylül’deki toplantıda, MİT’in konuyla ilgili hareketliliğinin takibi görevi örgüt içindeki Jandarma unsurlarına verildi. Sorumluluğu da örgütün ‘Jandarma Güneydoğu imamı’ Nurettin Oruç üstlendi.
2013 Kasım’da hükümet ve FETÖ arasındaki ‘dershanelerin kapatılması’ tartışması zirveye taşınmıştı. Osman Hilmi Özdil ve Ali Semerci, Fetullah Gülen’e MİT TIR’ları konusunda eyleme geçmek için hazır olduklarını, talimat beklediklerini iletti.
Gülen, ‘Sınır dışına sevkıyat olduğu takdirde geçişe izin verilmemesi, kamyonların durdurularak yüklerinin boşaltılması, görüntülerin kaydedilmesi ve basının olay yerine çağırılarak her şeyin yayınlanması’ talimatını verdi.
Örgüt ilk olarak 1 Ocak 2014’te Hatay Kırıkhan’da MİT TIR’ını sahte ihbarla durdurup aramak istedi ancak başaramadı. Bunun üzerine örgütün ‘Jandarma imamı’ Ali Çakmak’ın talimatıyla FETÖ’nün Ankara’daki askeri unsurları devreye sokuldu.
FETÖ ikinci eylemini 19 Ocak 2014’te Adana Ceyhan’da yaptı. MİT personelini derdest etti, TIR’ları aradı.
SADECE BİRİ YAKALANDI
Başsavcı İrfan Fidan’ın hazırladığı iddianamede yer alan tespitlere göre, MİT TIR’ları eyleminin ardından birbirine yakın tarihlerde yurtdışına çıkan örgütün tepe noktasındaki yöneticileri hem durum değerlendirmesi ve toplantılar yaptı hem de yeni kararlar aldı. Bu kararlar sonucu bizzat elebaşı Fetullah Gülen tarafından tepe yöneticilerinin bir kısmının görev alanları değiştirildi, bir kısmı da ödüllendirildi. Jandarma Güneydoğu bölgesi imamı Nurettin Oruç, daha sonra Türkiye genelinde ‘Jandarma’dan sorumlu imamlığa’ getirildi. Nurettin Oruç, 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncılar Üssü’nde yakalandı. MİT TIR’larına eylem kararı planını Diyarbakır’daki Diclekent Villaları’ndaki toplantılarda alan ekipten tek yakalanan da o oldu. Nurettin Oruç dışındaki tüm tepe yöneticiler firar etti.
MARDİN JANDARMA BİLGİLERİ
İddianamede yer alan önemli bir tespit de örgütün Güneydoğu subay ve astsubaylardan sorumlu müdür yardımcısı konumundaki Bayram Andaç’a ilişkin. Daha önce MİT TIR’ları eyleminden sonra ABD başkonsolosluğu ve büyükelçiliğini telefonla aradığı tespit edilen Bayram Andaç’la ilgili, örgütün Mardin sorumlusu Enis Geniş’in anlatımlarına da yer verildi. Enis Geniş’in iddiasına göre, örgüt, Jandarma personeliyle ilgili fişlemeler yapıyordu. Bu fişlemelerde, askeri personelin sosyal hayatından mezhep bilgilerine, mesleki yeterliliğinden özel hayatındaki bilgilere kadar her şey yer alıyordu. 15 Temmuz’dan sonra hafıza kartlarında bulunan bu fişleme kayıtları, örgüt tarafından imha edildi. Ancak Bayram Andaç 2017’de Almanya’ya kaçarken askeri personele ait kayıtların bir kopyasını da yanında götürdü. İddianamede, “Mardin İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan tüm jandarma personeline ait fişleme bilgilerinin de şüpheli Bayram Andaç tarafından Almanya’ya götürüldüğü ve karşılığında oturum izni aldığı anlaşılmıştır” ifadesi kullanıldı.
EYLEMDEN SONRA YURTDIŞINA ÇIKANLAR
İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın hazırladığı 3’üncü MİT TIR’ları iddianamesinde yer alan çarpıcı bilgilerden biri de örgütün tepe noktasındaki yöneticilerin MİT TIR’ları eyleminden sonra yurtdışına gidiş trafikleri oldu. İddianamede yer alan tespitlere göre;
‘Emniyet imamı’ Osman Hilmi Özdil: 22 Ocak 2014’te yurtdışına çıktı, 2 Şubat 2014’te yurda döndü.
‘Türkiye Jandarma imamı’ Ali Çakmak: 29 Ocak 2014’te çıkış yaptı, 7 Şubat 2014’te döndü.
‘Türkiye Kara Kuvvetleri imamı’ Ali Semerci: 29 Ocak 2014’te yurtdışına gitti, 9 Şubat 2014’te döndü.
‘Türkiye Hava Kuvvetleri imamı’ Adil Öksüz: 29 Ocak 2014’te yurtdışına gitti. 13 Şubat 2014’te yurda döndü.
‘Türkiye Deniz Kuvvetleri imamı’ Bahattin Örs: 28 Ocak 2014’te yurtdışına gitti. 6 Şubat 2014’te döndü.
‘Jandarma Güneydoğu bölgesi imamı’ Nurettin Oruç: 5 Şubat 2014’te yurtdışına çıktı, 9 Şubat 2014’te döndü.
İDDİANAMEDE 23 ŞÜPHELİ
MİT’e ait TIR’ların 1 Ocak 2014’te Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, 19 Ocak 2014’te de Adana Ceyhan’da Jandarma tarafından durdurularak aranmasıyla ilgili 3’üncü iddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede 8’i asker 15’i ise FETÖ’nün üst düzey yöneticisi olmak üzere 23 şüpheli yer aldı. İddianamede örgütün tepe noktasındaki sivil yöneticileri için ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’, askerler için ise ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçlamaları getirildi. Her bir şüpheli için, ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs’ suçlaması yöneltildi.
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