MİT TIR'ları dosyasında tanık
MİT TIR’ları belgelerini o tarihte CHP Genel Başkan Yardımcısı olan CHP milletvekili Bülent Tezcan’dan aldığını söyleyen tutuklu eski CHP milletvekili Eren Erdem, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada tanık olarak ifade verdi.
Belgeleri kendisine Tezcan’ın kargoyla gönderdiğini söyleyen Erdem, “Twitter’dan ‘Tutanakları okudum, iddialar doğru ise durum çok vahim’ tweet’i attım. Başka bir yerde paylaşmadım. Hiç kimseye vermedim. Sonra bu evrakı imha ettim. Sosyal demokrat bir hâkim ‘Seni MİT TIR’ları belgesini Fetullahçılardan aldı diye tutuklayacaklar’ diyerek dostça telkinde bulundu. Ben de açıkladım. Daha sonra Tezcan da MİT TIR’ları belgesini basın açıklaması ile dağıttığını kamuoyuna açıkladı” dedi.
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